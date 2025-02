Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne Rose è la nuova femme fatale della Soap... ma è anche l'arma segreta di Steffy

Anticipazioni TV

Nelle trame di Beautiful è arrivato un personaggio che farà molto parlare di sé. Stiamo parlando di Daphne Rose, affascinante produttrice di profumi chiamata in soccorso da Steffy per riprendere in mano la Forrester. Ma la ragazza farà di più, molto di più, nella Soap da noi in onda su Canale5!

Nelle puntate americane di Beautiful è arrivato un nuovo personaggio che farà molto parlare di sé: Daphne Rose. Ve lo abbiamo nominato più volte ma senza entrare nel merito di chi fosse davvero e da chi sia interpretato. È arrivato il momento di farlo anche perché su di lei sono cominciate tante supposizioni che renderanno, sicuramente, le prossime puntate della Soap ancora più interessanti e scottanti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne Rose è l’arma segreta di Steffy

Steffy è tornata alla Forrester ma non prima di aver escogitato un piano per permettere alla sua famiglia di rientrare in possesso della loro azienda. La ragazza ha le idee chiare e intende mettere a segno un colpo da maestro. Per metterlo in atto, la ragazza ha chiamato la sua amica Daphne Rose, che non è una persona qualunque. È infatti il “naso” più raffinato e conosciuto dell’industria dei profumi. La Forrester ha intuito che Carter e Hope non si sarebbero sicuramente lasciati sfuggire l’occasione di avere la Rose come loro collaboratrice e ha quindi fatto sì che la ragazza arrivasse in città e si mettesse subito in contatto con loro, tenendo ben nascosto il suo rapporto con lei.

Il vero obiettivo della Forrester è quello di scatenare le armi seduttive di Daphne con Carter e di rompere l’incantesimo che lei è certa gli abbia fatto Hope. La figlia di Ridge, come tutta la sua famiglia, è sicura che dietro al voltafaccia del Walton ci sia proprio la Logan e quindi una volta messa fuorigioco lei, le cose torneranno sicuramente a favore dei Forrester.

Beautiful: chi è davvero Daphne Rose

Daphne è una donna sicura di sé e bellissima ma è soprattutto una persona piena di fascino. Viene presentata da Steffy come una femme fatale, capace di far cadere ai suoi piedi ogni uomo, con la sua intelligenza e il suo charme. Il personaggio della Rose è interpretato dall’attrice Murielle Hilaire, artista franco-americana nota per le sue apparizioni in serie TV come Delitti in Paradiso e Capitaine Marleau.

La Hilaire è indubbiamente bellissima ma è il suo fascino sul set di Beautiful ad averci soprattutto colpito. Da lei ci aspettiamo grandi cose e colpi di scena, che non mancano mai in Beautiful e che sicuramente continueranno grazie alla sua presenza. Su di lei sono già cominciate a circolare diverse teorie. Una delle quali ve l’abbiamo svelata in un nostro precedente articolo – e che ora vi raccontiamo ancora – e un’altra abbastanza inquietante e che, se si rivelasse vera, creerebbe un vero e proprio shock in molti dei protagonisti.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Daphne arma segreta ma anche spina nel fianco?

Il piano di Steffy potrebbe ferire Taylor. La Forrester potrebbe scoprire, molto presto, che la sua amica non le è per nulla d’aiuto anzi. La Rose potrebbe infatti cominciare a corteggiare non Carter ma Ridge. Non sono sfuggiti gli sguardi che la ragazza ha rivolto allo stilista e soprattutto non sono rimasti inascoltati i commenti che la donna ha fatto su di lui e sul profumo che indossa abitualmente. Daphne ha dipinto il designer come un uomo sicuro e sexy, doti che siamo certi le piacciano.

Daphne potrebbe rivelarsi una rivale in amore sia per la Hayes che per Brooke ma potrebbe pure fare il doppio gioco. Sedurre Carter per l’amica e sotto sotto provare ad avvicinarsi al padre di lei. Potrebbe per anche innamorarsi davvero del Walton e alla fine parteggiare per lui, mettendosi contro Steffy e rivelando a tutti del piano della giovane, intanto di nuovo in azienda.

Altra ipotesi, quella più fantasiosa e che potrebbe essere sconvolgente, è che Daphne sia figlia di Ridge. Sul web è apparsa anche questa teoria che ci lascia abbastanza perplessi ma che non possiamo escludere, visti i colpi di scena che la Soap ci riserva da anni. La ragazza sarebbe nata da una relazione di cui il Forrester non ha mai parlato, cominciata dopo la prima morte di Taylor ma durata poco. Sarebbe davvero incredibile sapere che esiste un’altra Forrester, sorella di Steffy, ma sarebbe anche molto divertente capire come l’omonima di Stephanie potrebbe sfruttare questa parentela a suo favore. Insomma un’altra figlia contro le Logan sarebbe utile per la famiglia di Eric, ora più che mai infuriato con Brooke e Hope.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.