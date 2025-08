Beautiful Anticipazioni Americane: Eric vs Nick Marone, volano insulti!

Anticipazioni TV

Eric difenderà Brooke da Nick, è una promessa! Nelle puntate americane della Soap Beautiful Marone ha deciso di seguire i Forrester o meglio la Logan a Napoli e Capri ma la cosa non è piaciuta per nulla al patriarca, che ha messo le cose in chiaro con il Marone intimandogli di restare ben lontano dalla sua famiglia.

Certe inimicizie non finiscono mai ed Eric ha appena dimostrato – nelle puntate americane di Beautiful – di non volere Nick Marone in mezzo ai piedi. Il patriarca è molto preoccupato che il ritorno del marinaio metta in pericolo la serenità della sua famiglia e che, soprattutto, riconquisti Brooke, ora di nuovo single. Il Forrester senior non ha perso tempo e non ha avuto peli sulla lingua; ha attaccato Nick intimandogli di non permettersi di insidiare la Logan e lo ha invitato, poco cordialmente, a non partire con loro in Italia. Peccato però che il Marone abbia un valido motivo – oltre a Brooke – per essere a Napoli. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap, che vedremo presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Nick ed Eric in difesa di Brooke e Ridge

Sembra di essere tornati indietro nel tempo, a quando Nick Marone – appena scoperto di essere il fratellastro di Ridge – si era insidiato nella vita e nel cuore di Brooke, diventando il grande rivale del Forrester molto più di quanto fosse mai stato Bill Spencer. E rieccoci ancora così, dopo anni, complice il fatto che Ridge stia per sposare Taylor e Nick abbia deciso di tornare per stare accanto alla bionda, di cui pare essere ancora innamorata, ora che è finalmente lontana dal “sarto”. Marone ha dichiarato di voler riconquistare la Logan e di volerla convincere, una volta per tutte, che Ridge Forrester non è veramente l’uomo del suo destino e che è ora di smetterla con questa definizione, che ogni tanto fa cilecca.

Chi invece crede fermamente che Brooke e Ridge siano predestinati, è Eric. Il Forrester si è alleato con Brooke e l’ha aiutata a organizzare una sorpresa durante l’ultima sfilata di moda della Creations e il suo si è rivelato un colpo da maestro, quello che ha permesso alla casa di moda di organizzare un viaggio in Italia per sponsorizzare la nuova collezione dedicata alla coppia d’oro. Eric sta cercando anche di convincere Ridge a capire lo sbaglio che, per lui, sta facendo e sebbene voglia molto bene a Taylor, ha dichiarato di non vederla come la persona giusta per suo figlio. Insomma per lui il suo erede deve stare con Brooke, punto e basta!

Beautiful: Eric contro Nick Marone

Con queste premesse è chiaro che Eric e Nick non possono andare d’accordo. I due non si sopportano da tempo immemore e la questione rottura Brooke e Ridge ha solo riacceso una vecchia faida tra i due, dimenticata solo perché il Marone è stato per anni lontano da Los Angeles. Con il suo ritorno e la sua decisione di riconquistare la Logan, le cose sono tornate quelle di una volta ed Eric ha intimato a Nick di farsi da parte anzi proprio di andarsene e di non permettersi di presentarsi a Napoli. Ma l’impero nautico che il biondino ha ereditato è talmente grande da avere una sede, anzi un cantiere, pure nel golfo partenopeo.

Eric mette in guardia Ridge, deve stare attento a Nick, ecco cosa sta succedendo nelle puntate USA di Beautiful

Eric ci è andato giù pesante dando praticamente del parassita a Nick e dell’approfittatore senza speranza ma Marone non si è scomposto, del resto è abituato a essere insultato dai Forrester. Il marinaio ha continuato imperterrito a prepararsi per Napoli e appena arrivato è immediatamente corso a preparare la sua barca per portare in giro per la baia Brooke. Eric invece è rimasto nervoso e anche in Italia ha invitato suo figlio a stare molto attento al Marone, che tra l’altro ha visto baciare la Logan. Se fosse per il patriarca, Ridge sarebbe già corso a chiedere a Brooke di tornare insieme – come per lui dovrebbe essere – ma per il momento il padre di Steffy e Thomas rimane fedele a Taylor… anche se in Italia succederà di tutto, ve lo abbiamo già rivelato!

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: In Campania succederà di tutto e Nick è pronto a combattere contro Ridge!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.