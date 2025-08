Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke si infuria, pianta in asso Ridge e fugge con Nick

Anticipazioni TV

In Italia succederà di tutto e nelle puntate americane di Beautiful è già chiaro che la faida tra Nick e Ridge sarà terribile. Sì perché Brooke sembra non avere più pazienza di aspettare il suo amato Forrester ma veramente volterà pagina con Marone? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap.

Tra Brooke e Ridge le cose non vanno per nulla bene e nemmeno il viaggio in Italia sembra, per il momento, destinato a riunirli. Anzi pare proprio che la Logan abbia alzato bandiera bianca e abbia deciso di voltare pagina. Nelle puntate americane di Beautiful la bionda si è infuriata come non mai contro il suo amato e ha deciso di mollarlo in tronco per passare il resto del suo viaggio in compagnia di Nick, un uomo che – diversamente dal Forrester – ama una sola donna alla volta… e per la vita. Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Ridge assaltati dalla stampa e dai fan… ma non è tutto piacevole

Brooke, Ridge, Eric e Nick sono arrivati in Italia e per i Forrester è cominciata la giostra mediatica che sapevano li avrebbe attesi a Napoli. I tre sono stati accolti con calore ma in un certo senso assaltati dalla stampa, che vuole interviste esclusive con loro e foto passionali da mettere sui propri giornali. Ma ad accalcarsi intorno a loro sono stati anche i fan della coppia Brooke/Ridge, che non vedevano l’ora di rivederli belli e raggianti come sempre. Peccato che dietro i sorrisi dei due si nasconde una situazione sentimentale complicata. I due, come sappiamo, nelle puntate americane di Beautiful non stanno più insieme e per la Logan è un dolore immenso. Sì perché non sta riuscendo a riconquistare il suo amato, che sta cercando di tenerla lontano e di comportarsi professionalmente anche durante il loro viaggio, che per Brooke doveva essere magico e avrebbe dovuto riunirla all’uomo del suo destino. Ma le cose non stanno andando per nulla come desiderava e desidera ancora, tanto da portarla a essere infastidita dalle richieste dei giornalisti ma anche degli appassionati, che la vorrebbero vedere sempre accanto allo stilista.

Brooke non ce la fa più e dice basta a Ridge, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Le pressioni mediatiche e dei fan che, come abbiamo detto poco prima, desiderano vedere la coppia Brooke e Ridge unita e sempre insieme, hanno cominciato a infastidire la Logan, che ha pensato persino di andarsene. Ha infatti iniziato a pensare di aver sbagliato a partire dall’Italia con Ridge impegnato con Taylor e di aver sprecato solo tempo e dignità. Convinta a tornarsene a casa, Brooke ha affrontato Ridge e gli ha comunicato la sua decisione, finendo per discutere animatamente con lui e a dirgli che anche lei merita un uomo che ami solo lei per tutta la vita. Il Forrester ha tentato di fermarla e di convincerla a restare ma non ha saputo darle una ragione valida, almeno per lei, per farlo. Ed è in quel momento che è intervenuto Nick.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke fugge con Nick

Ridge ha chiesto a Brooke di rimanere in Italia ma senza darle una valida ragione e ovviamente questa potrebbe essere soltanto il fatto che lui è ancora innamorato di lei e vuole ricominciare. La Logan non si è sentita dire nulla di tutto ciò anzi a dirglielo è stato Nick, intervenuto nella discussione tra i due a gamba tese. Marone è partito all'attacco con Brooke e ha colto l'occasione pure per accusare il fratellastro di aver giocato troppo a lungo con i sentimenti della sua amata e di non meritare per nulla la sua presenza nella sua vita. Dopo aver sparato a zero contro di lui, ha preso per mano Brooke e l’ha portata via, per farle godere le bellezze del golfo di Napoli. La bionda non ha saputo dirgli di no ed è corsa via con il marinaio, piantando in asso il Forrester, mollato da solo a riflettere sulle sue scelte di vita.

E sappiamo che tutto ciò non è altro che il preludio di qualcosa di molto scottante, in arrivo nelle “puntate italiane” di Beautiful.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.