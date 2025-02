Beautiful Anticipazioni Americane: Carter tradisce Hope e torna da Ridge? La Forrester Creations tremerà di nuovo

Anticipazioni TV

Carter potrebbe presto tradire Hope... e non solo a causa di Daphne Rose. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potrebbe accadere di tutto e Steffy potrebbe avere la sua vittoria. Ma a che prezzo per la Logan e per il Walton? Ecco cosa sta accadendo nella Soap e cosa vedremo, tra un annetto, su Canale5.

E se Carter stupisse tutti e tornasse a voler essere fedele a Ridge ed Eric? È una probabilità che le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano più che mai possibile. Nelle puntate della Soap andate in onda nei giorni scorsi – e presto in arrivo su Canale5 – abbiamo notato come il Walton cominci a vacillare. Tutta colpa o merito di Brooke e dell’incontro con Daphne Rose, che hanno minato la sicurezza dell’avvocato e lo hanno reso sempre più nervoso. Ma cosa sta accadendo e cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: La sicurezza di Carter vacilla

Carter ha messo a segno un colpaccio e ha preso il controllo, purtroppo legalmente, della Forrester Creations. Il Walton ha organizzato tutto nei minimi dettagli e a sostenerlo in queste azioni ha trovato Hope, di cui si è invaghito. Il giovane è riuscito a realizzare il suo progetto di rendere la maison di moda più internazionale possibile. Obiettivo che sia Ridge che Steffy hanno ritenuto un po’ troppo audace per la loro azienda, che deve ancora riprendersi dalle ingenti perdite di denaro causate dal fallimento della Hope for The Future. Il loro rifiuto e l’atteggiamento di Steffy contro le Logan, hanno spinto Carter ad agire in modo subdolo ma nelle ultime puntate americane della Soap la sua sicurezza è sembrata vacillare.

Carter non ha mai desiderato che Ridge abbandonasse l’azienda e ha sempre pensato invece di poter continuare a lavorare con loro, in sintonia e felicità. Cosa che invece, anche per colpa di Hope, non si è realizzata.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter si sente in colpa per Brooke

Carter e Hope sembrano molto affiatati ma le puntate americane di Beautiful hanno mostrato alcuni segni di cedimento nel Walton. Il legale potrebbe aver cominciato a pensare che quello è successo con Ridge sia stato fin troppo cattivo da parte sua. Hope non prova pentimento e sembra non essere nemmeno tanto dispiaciuta che sua madre si sia trovata tra l’incudine e il martello e sia stata costretta a fare una scelta difficile. Brooke è diventata la nuova CEO solo per tenere d’occhio sua figlia senza che lei lo scopra ma la sua azione, anche se fatta a fin di bene, ha comunque scatenato l’ira del Forrester, che ha chiuso con lei definitivamente.

Carter comincia quindi a sentirsi responsabile per quello che è accaduto al suo migliore amico e alla stessa Brooke. E in un confronto faccia a faccia con la bionda, ha dovuto subire – senza sapere come controbattere – le velate critiche della donna, che lo hanno portato a riflettere sulle sue mosse contro una famiglia che gli ha sempre dimostrato di tenere a lui.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Carter tradirà Hope?

Le parole di Brooke e il dolore che la donna ha rivelato di provare per aver perso il suo amore, hanno colpito dritto al cuore Carter, che ha – come abbiamo detto – cominciato a vacillare. Il ragazzo non è mai stato uno stupido e ha sempre cercato di agire per il bene della Forrester e forse si renderà conto che, per la prima volta nella sua vita, non ha saputo aspettare. La Logan gli ha fatto notare che Steffy e Ridge lo hanno ascoltato e hanno pure valutato le sue proposte ma semplicemente hanno deciso di non metterle in pratica, ritenendo che la LORO azienda non fosse ancora pronta per un simile viaggio nel futuro.

Carter vacilla e vacillerà pericolosamente anche a causa di Hope e del suo atteggiamento. La piccola Logan non solo non si sente per nulla in colpa per quello che è successo ma è talmente tanto concentrata su se stessa da non rendersi conto della sofferenza di sua madre e del fatto che ha spinto un colpo di stato contro la famiglia che di fatto ha creato la maison di moda, dove lei ha potuto lavorare per anni e grazie alla quale ha potuto crearsi una propria identità. La rivalità con Steffy ha offuscato e offuscherà sempre la figlia di Brooke e questo il Walton lo capirà molto presto ancora meglio di prima. La presenza di Daphne Rose in azienda e il piano che Steffy ha in mente di mettere in atto grazie a lei, potrebbero fare il resto. Sedotto dalla Rose, l’avvocato potrebbe tradire Hope e dare inizio a una serie di situazione concatenate, che porteranno la Forrester Creations a tremare di nuovo e che potrebbero far cantare vittoria a Ridge e alla sua famiglia ma soprattutto alla figlia dello stilista, che probabilmente dimostrerà a tutti che l’unico vero problema – nella loro vita – sono le Logan, Brooke e la sua rampolla in pole position.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.