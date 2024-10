Beautiful Anticipazioni Americane: Carter è scatenato con Hope. Steffy deve guardarsi le spalle da lui?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Carter è più che mai scatenato e ha difeso Hope e la sua collezione davanti a tutti. Steffy avrà un nuovo nemico da battere? Scopriamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap e cosa succederà prossimamente anche su Canale5.

Alla Forrester Creations sta per scoppiare un altro pandemonio. Questa è una nostra sensazione sulla base delle Anticipazioni Americane di Beautiful che ci rivelano quanto Carter sia sempre pià scatenato con Hope e quanto abbia intenzione di proteggere la Logan e qualunque cosa lei faccia, compresa la sua collezione. Temiamo che Steffy, che ha già intuito che qualcosa non stia andando come sempre, si troverà costretta a fare fronte a una situazione inaspettata e molto probabilmente pericolosa per la sua leadership. Ma cosa sta accadendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5?

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter salva la Hope for the Future

Steffy ha salvato la Hope for The Future e ha deciso di non chiuderla solo con la promessa che Hope non si sarebbe più fatta avanti con suo marito e con la speranza che i numeri delle vendite risalissero. La linea della Logan, nonostante gli sforzi di tutti, non è però riuscita a ottenere nuovi buoni risultati e si è assestata in perdita. Per fortuna a rendere accettabili queste perdite ci ha pensato la Brooke’s Bedroom che ha risollevato il guadagno della maison di moda. Steffy e Ridge sono molto preoccupati per questa situazione ed entrambi, dopo aver dato fiducia al team della giovane Logan, desiderano risolvere tutti questi problemi. Si sono però trovati ad affrontare un Carter contrario alla chiusura della linea della giovane Hope e deciso a tenerla in vita a ogni costo. L’avvocato si è lanciato in un’arringa a favore della ragazza e della sua idea di moda, che sarà per lui la carta vincente per il futuro della Forrester e per questo intoccabile. La strenue difesa del Walton è molto piaciuta alle Logan, madre e figlia, ma ha messo in allarme Steffy.

Anticipazioni Americane Beautiful: Carter ha perso la testa per Hope… che problema!

L'interesse amoroso di Carter per Hope, potrebbe rivelarsi un grandissimo problema e non solo per Stefy. Liam è tornato alla carica con la Logan, vuole riconquistarla e l'ha baciata lasciandola completamente senza parole. Lo Spencer ha intenzione di provare a recuperare il rapporto tra di loro e di ricostruire la loro splendida famiglia, che si è allontanata a causa di Thomas e dell'interesse della bionda per lui. Il Walton, quindi dovrà confrontarsi molto presto con il figlio di Bill e prevediamo che i due finiranno per scontrarsi malamente, magari arrivando persino alle mani. Ma l'affascinante Carter potrebbe dovere anche affrontare Steffy convinta, già da ora, che stia succedendo qualcosa di molto strano tra il suo fidato CFO e la sua sorellastra. La ragazza si metterà sicuramente ad indagare e potrebbe cominciare a temere che la sua leadership nell'azienda di famiglia abbia un nuovo ostacolo da superare.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy è in pericolo a causa di Carter?

Steffy sicuramente non approverà la relazione tra Hope e Carter e non tanto per il fatto che sia contraria a che la sua sorellastra si rifaccia una vita con il Walton, ma quanto perché l'avvocato è una risorsa molto importante per la Forrester Creations. La ragazza comincerà, secondo le nostre intuizioni, a temere che il rapporto tra la bionda e il suo contabile, possa aiutare la famiglia Logan e mettere lei con le spalle al muro, più di quanto già non stia. Farà quindi certamente molta attenzione ai due e tenterà di sabotare questa relazione.

Siamo anche abbastanza certi che se Steffy si metterà contro Hope e Carter, quest'ultimo farà in modo di usare le sue abilità per mettere la Forrester in difficoltà e magari anche per minare la sua autorità in azienda. Sappiamo infatti quanto Ridge si fidi del Walton e quanto il lavoro del ragazzo sia apprezzato in azienda, tanto da avergli perdonato la sua storia d'amore con Quinn.

Succederà così? Steffy dovrà davvero proteggersi non solo da Hope e da Brooke, decise a impedirle di prendere delle decisioni contro di loro e contro il loro futuro in azienda, ma dovrà anche stare attenta alle mosse di una persona che per anni ha creduto essere un suo fidato alleato? Lo scopriremo molto presto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.