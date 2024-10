Beautiful Anticipazioni Americane: Liam bacia a sorpresa Hope!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Lo Spencer non ha saputo resistere e ha deciso di baciare la Logan, cogliendola completamente di sorpresa. Scopriamo insieme cosa sta accadendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Liam è tornato all’attacco di Hope e ha tutta l’intenzione di riuscire a riconquistare la sua ex moglie. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer è determinato a far capire alla Logan di essersi pentito per come è andata a finire tra loro e di essere pronto a dimostrarle di essere lui l’uomo adatto a lei, quello che può capirla e farla sentire una grande donna e una grande professionista. Galvanizzato dai momenti di vicinanza con lei e felice di passare del tempo in famiglia, insieme anche a Beth, il figlio di Bill si è lasciato trascinare dai sentimenti e ha baciato Hope, cogliendola completamente di sorpresa. Ma cosa è successo dopo e cosa si prevede succeda nei prossimi episodi, quelli che presto arriveranno su Canale5? Vediamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam torna alla carica con Hope

Liam vuole riconquistare Hope. Una serata passata con Will ha fatto capire allo Spencer di provare ancora un forte interesse verso la sua ex moglie e di voler fare un passo verso di lei. Il figlio di Bill ha deciso di tentare a farsi di nuovo avanti, ha chiarito alla Logan di avere ancora dei sentimenti per lei e di avere soprattutto il desiderio di vedere riunita la loro famiglia. La ragazza non ha saputo cosa rispondergli e si è limitata a rimetterlo al suo posto, confusa dall’inaspettata rivelazione ma anche ancora scossa da quanto accaduto con Carter, con cui è scoccato un appassionato bacio. Ma i baci per Hope non sono finiti e a darglieli non sarà solo l’avvenente Walton, che si troverà a dover lottare con un rivale che non avrebbe mai immaginato di trovarsi davanti, non dopo quanto successo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam loda e bacia Hope

Carter si troverà a lottare contro Liam, un rivale inaspettato. Lo Spencer è tornato da Hope per mostrarle il suo lavoro con la campagna pubblicitaria per la Hope for the Future e ha rivelato all’ex moglie di essere impressionato dal suo grande lavoro e di essere certo che sarà di grande esempio per la loro bambina. Parole che la Logan aspettava da tanto tempo e che avrebbe voluto sentirsi dire prima della sua partenza a Roma – vedi puntate italiane attualmente in onda (ottobre 2024) – e che arrivano in un momento che potrebbe essere troppo tardi.

Liam non si è però fermato qui e, cogliendola di sorpresa, l’ha baciata. Dopo essersi staccato da lei, paonazza, lo Spencer ha ribadito di desiderare un futuro per loro e di sperare che lei possa essere d’accordo… peccato però che Carter li abbia interrotti e sia entrato già a gamba tesa nella vita della Logan.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope metterà Carter contro Liam?

Hope non sembra aver gradito il bacio di Liam. Diversamente da quanto successo con Carter, la ragazza non si è lasciata trascinare dallo Spencer e ha cercato di non riprendere con lui l’argomento. Si è però concessa una serata con il Walton, lasciando intendere di aver fatto – almeno per ora – la sua scelta. Questo atteggiamento potrebbe portarla a mettere i due uomini uno contro l’altro e a vederli battersi – probabilmente pure venire alle mani – per il suo cuore. Quando succederà, perché accadrà, ne vedremo delle belle!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.