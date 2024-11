Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke scoppia in lacrime e tenta di salvare Hope. Ridge stavolta non si fa abbindolare!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke sta cercando di usare il suo "potere Logan" per portare Ridge dalla sua parte e convincerlo a riassumere Hope. Stavolta però i suoi incanti non funzioneranno. Basteranno poche parole per far cadere l'incanto. Ecco cosa sta succedendo e cosa vedremo presto su Canale5.

La guerra è appena iniziata e Brooke ha già usato una delle sue tattiche più convincenti, almeno sino a ora. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda in questi giorni sulla CBS – il nostro Canale5 – la Logan ha scoperto che sua figlia è stata licenziata dalla Forrester e che Ridge ha dato manforte a Steffy, facendo accompagnare la figliastra alla porta e imponendole di non tornare più. La bionda non può permettere che succeda una cosa simile e che il suo compagno, colui che le è stato vicino e che in qualche modo ha fatto da padre alla sua bambina, possa arrivare a tanto. Per questo motivo ha deciso di affrontarlo faccia a faccia e di usare il potere magico di Brooke Logan, quello che ha sempre spinto il Forrester a scegliere lei anche quando si trattava di questioni che riguardavano Taylor, Thomas, Phoebe e Steffy. Ma cosa è successo? Ci spieghiamo meglio.

Beautiful: Brooke ha sempre avuto uno strano potere su Ridge

Prima di raccontarvi cosa è accaduto, pensiamo sia utile fare un piccolo appunto e riflettere sul fatto che Brooke l’ha sempre avuta vinta con Ridge. Il Forrester – molte volte sbagliando – ha dato spesso ragione alla sua compagna predestinata, finendo per ferire la sua famiglia, quella composta dai suoi figli e da Taylor. Stephanie ha tentato di far ragionare il figlio e a non permettergli di subire il fascino della bionda così tanto da perdere di vista il bene per i suoi bambini ma di fatto, purtroppo, per anni questo è successo ed è stato molto doloroso per Thomas e Steffy, che – come vi abbiamo anticipato in un nostro articolo - ha avuto il coraggio di confidare al padre di non poter perdonare Brooke e di non riuscire a dimenticare le sofferenze che ha subito sin da piccola, per colpa della sua matrigna.

Brooke non è un mostro, non lo pensiamo, ma nel gioco di intrighi e tradimenti che si sono succeduti nelle trame di Beautiful, ha sempre cercato di far prevalere le sue ragioni – a torto o a ragione – e a far sì che i suoi figli, soprattutto Hope, potessero avere un posto alla Forrester Creations, senza nemmeno essere imparentata con gli stilisti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke vuole che Ridge prenda le difese di Hope

Steffy ha licenziato Hope e stavolta Ridge le ha dato manforte, cacciando la ragazza dalla Forrester. Questa decisione ha scatenato la reazione sia di Brooke che di Katie, decise a difendere la ragazza dalle accuse ingiustificate della Forrester, da tutti considerata viziata dalla sua rivalità con le Logan e da questa condizionata a tal punto, da mettere in discussione tutto, persino il lavoro. Brooke ha quindi deciso di parlare al compagno per ottenere da lui un dietrofront, convinta di riuscirci. La bionda ha pregato il Forrester di credere all’innocenza di Hope – che stavolta non ha veramente tentato di sedurre Finn ma non può dirlo perché confesserebbe la relazione con Carter – e di darle una chance per spiegarsi. E ha persino confessato di credere che sua figlia se lo meriti e che le sia persino dovuto. Una frase che ha fatto sgranare gli occhi allo stilista, che questa volta non è per nulla d’accordo con lei.

Ridge gela Brooke nelle puntate americane di Beautiful

Brooke ha chiaramente detto a Ridge che Steffy è diventata co-direttrice della maison di moda solo perché è una Forrester e non per suo merito. Questa affermazione non è piaciuta per nulla allo stilista, che si è affrettato a ricordare alla compagna che sua figlia è nella posizione che ricopre perché ha dimostrato di meritarsela. Ma come se non bastasse, Brooke ha anche chiesto al designer di dare le medesime opportunità a Hope, che ricordiamo essere l’unica figlia della Logan a non avere legami di sangue con i Forrester. Insomma che la piccola Logan continui a lavorare in azienda è un atto dovuto, anche se la sua collezione e il suo talento non sono più brillanti come una volta e anche se il suo lavoro sta facendo perdere milioni di dollari alla Forrester. Davanti a simili rivelazioni, Ridge ha fatto un passo indietro ma non in direzione di Brooke ma in quella di Steffy e Taylor, che in sincrono lo hanno pregato di pensare a loro e di non farsi incantare almeno questa volta. L’erede di Eric potrebbe cominciare a pensare che la donna della sua vita non solo non riesca a capire gli sbagli dei propri figli e voglia scusarli sempre e comunque ma che davvero lo abbia incantato per tutti questi anni, facendogli perdere di vista chi invece veramente aveva bisogno del suo aiuto. Insomma il matrimonio tra i due amanti storici di Beautiful è più che mai sull’orlo del baratro e stavolta per questioni ben più sottili e pericolose di quanto non lo siano mai state. Attendiamo con trepidazione di sapere come andrà a finire e vi terremo ovviamente aggiornati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.