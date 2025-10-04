Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke sconvolge Taylor ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Brooke ha messo a segno un colpo inaspettato, che ha lasciato completamente senza parole la Hayes. Per le due donne, da sempre rivali, potrebbe essere arrivato il momento di sotterrare l'ascia di guerra. Ecco cosa sta succedendo negli episodi americani di Beautiful, presto in arrivo su Canale5.

Brooke ha vinto, un’altra volta ma inaspettatamente si è preoccupata per Taylor e della sua reazione. È quello che è successo nelle puntate americane di Beautiful e che ci ha lasciato senza parole. La Logan ha fatto visita alla sua rivale per assicurarsi che il suo cuore non fosse infranto di nuovo e stavolta del tutto. Un’attenzione improvvisa che non è piaciuta per nulla alla dottoressa, che ha storto il naso. Ma perché così tanto interesse dopo anni in cui nessuna delle due si è mai curata della sofferenza dell’altra?

Beautiful: Brooke preoccupata per Brooke ma perché?

Brooke e Ridge si sono sposati all’improvviso e poco dopo che il Forrester ha rotto con Taylor. Una mossa che non ci ha lasciato poi così tanto di stucco, visto che per anni i tre si sono sempre comportati in questo modo, con nozze improvvise e rotture altrettanto repentine. Ma stavolta qualcosa di diverso è successo. Brooke si è preoccupata di come Taylor avesse reagito alla cosa e si è precipitata da lei per scoprire come sta.

Tutto questo perché l’ultimo ritorno di Taylor a casa, con il volto di una nuova attrice, ha svelato una malattia contratta dalla Hayes, ovvero la sindrome del cuore infranto, che la psichiatra ha contratto anni prima sia per colpa di Ridge sia per la morte di Phoebe, da cui non riuscirà mai a riprendersi del tutto. Spaventata che la sua rivale potesse stare di nuovo male per questo suo nuovo matrimonio, la madre di Hope si è precipitata a trovarla, beccandola molto più in forma del previsto.

Beautiful: Taylor sta bene, Brooke non le farà più del male

Brooke è arrivata nello studio della Hayes per scoprire come stesse e ha trovato la dottoressa molto più in forma del previsto. Taylor le ha fatto sapere di non aver avuto nessun tipo di problema e di aver reagito con tranquillità alla fine della sua relazione con Ridge. Forse per abitudine o forse perché stanca di essere ogni volta lasciata in questo modo, la psichiatra non si è fatta colpire più del dovuto e la Logan non deve di sicuro preoccuparsi di niente. Il momento critico è passato, è guarita e anzi non permetterà a nessuno di farla stare di nuovo male.

Taylor infastidita dall’atteggiamento di Brooke nella puntata di Beautiful

Per la prima volta nella storia, Brooke si è davvero preoccupata di Taylor e la cosa è apparsa molto strana. Sicuramente la Logan non ha dimenticato il racconto strappalacrime di Ridge quando le ha rivelato che la madre dei suoi figli è stata male per colpa sua ma addirittura correre da lei ci è sembrato un po’ esagerato e anche un po’ inopportuno. E come noi lo ha pensato anche Taylor, che non ha apprezzato per nulla il gesto della rivale anzi ha cercato di liquidarla velocemente per non averla tra i piedi.

Taylor ha dimostrato di voler voltare pagina e stavolta definitivamente, senza ricascare più in situazioni già viste e già affrontate. E pare proprio che nella sua vita stia per arrivare anche un nuovo amore, che potrebbe essere Deacon Sharpe, in crisi con Sheila dopo le sue bugie su Luna.

