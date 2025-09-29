Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon e Taylor innamorati? Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful il matrimonio tra Sheila e Deacon sta traballando. Tutta colpa di Luna e delle bugie che la Carter ha detto al marito. Lo Sharpe potrebbe presto allontanarsi dalla moglie e ritrovare la felicità con Taylor, anche lei con il cuore spezzato. Succederà davvero questo nella Soap di Canale5.

Le cose stanno per cambiare a Il Giardino e nelle puntate americane di Beautiful. Deacon ha appena scoperto che Sheila gli ha mentito e gli ha nascosto non solo che Luna è ancora viva ma anche che è andata più volte a trovarla. Per lo Sharpe è stata una vera delusione. Sebbene capisca che sua moglie sia legata alla nipote, sangue del suo sangue come dice lei, non può sopportare di averla nella sua vita, non dopo quello che ha fatto sia alla sua famiglia sia, anzi soprattutto, a Tom e Hollis, due innocenti che sono finiti vittima della sua follia omicida. Prevediamo che il matrimonio tra Deacon e la rossa sia destinato a crollare e a trovare un vantaggio in tutta questa situazione sia Taylor, anche lei con il cuore infranto e secondo gli spoiler destinata a trovare un nuovo amore. Sarà proprio il padre di Hope? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, presto in onda anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon deluso da Sheila, è la fine?

Vi abbiamo già raccontato del terribile tradimento in cui Deacon si è ritrovato con tutte e due le scarpe. Lo Sharpe ha scoperto che Luna è viva e a dirglielo non è stata sua moglie, come avrebbe dovuto fare sin dall’inizio, ma suo figlio Deke, che ha incontrato la ragazza poco dopo essere arrivato a Los Angeles. Per il barista è stata una scoperta terribile ma è stato molto più traumatico capire che Sheila era già al corrente di tutto e che, per evitare di essere fermata, non gli ha detto nulla. Per il barista è qualcosa di imperdonabile, soprattutto dopo aver chiarito – più e più volte – di non voler avere nulla a che fare con Luna e aver messo la consorte davanti a una scelta: o lui o sua nipote. Si tratta certamente di un ultimatum molto duro ma conoscendo la pericolosità della giovane Nozawa, è chiaro che per il padre di Hope l’unica soluzione sia questa e Sheila non ha rispettato la sua volontà, mettendo in pericolo il loro matrimonio.

Taylor destinata a trovare un nuovo amore nelle puntate americane di Beautiful

Ridge ha lasciato Taylor e ha sposato, in fretta e furia, Brooke. La Hayes si è ritrovata di nuovo sola e con il cuore infranto anche se stavolta, forse ormai abituata ad affrontare le delusioni date dal Forrester, è sembrata molto più in forma del passato. Gli spoiler ci rivelano che per lei è in arrivo un nuovo amore e potrebbe essere proprio Deacon. Il fatto che lo Sharpe scopra proprio ora la verità su Sheila e metta in dubbio il loro rapporto, non pare essere un caso e in effetti il barista ha sempre dimostrato una certa stima nei confronti della psichiatra, almeno professionalmente. I due si sono incontrati a Il Giardino per parlare di quello che è successo e Taylor ha consigliato al padre di Hope di rivolgersi a un altro specialista, meno coinvolto di lei in questa situazione. La dottoressa ha ammesso, in modo molto giusto, di non poter aiutare il suo amico, non con una questione che vede sua figlia Steffy coinvolta in prima persona.

Beautiful: Taylor e Deacon si mettono insieme?

La conversazione tra Deacon e Taylor si è conclusa con un nulla di fatto almeno professionalmente parlando ma potrebbe essere una delle tante tra amici… che poi potrebbero diventare altro. Sì perché cominciamo davvero a pensare che lo Sharpe possa interessarsi alla dottoressa, trovando in lei una pace e una serenità – emotiva e psicologica – che con Sheila è crollata. Non solo entrambi saranno dello stesso parere su Luna, che va fermata, ma potrebbero capire di essere molto più affini di quanto pensassero e potrebbero ritrovarsi a provare dei sentimenti molto forti. Se succedesse sarebbe un vero shock per Ridge, ne siamo certi, ma anche per la Carter, che speriamo non torni a essere di nuovo il pericolo che è stata per anni per i Forrester.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.