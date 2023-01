Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ko! Sheila mette al tappeto pure lei e sembra invincibile

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila metterà al tappeto pure Brooke. La Logan dovrà lasciare Villa Spencer mentre Deacon confiderà a Hope una grande novità. Scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che nemmeno l'intervento di Brooke cambierà le sorti di Sheila Carter. Neanche la Logan senior riuscirà a sbattere la malefica rossa in prigione convincendo Bill a non proteggerla. Lo Spencer non si lascerà convincere neanche dalla sua ex moglie e forse la persona che più ha amato nella vita. Il magnate caccerà anche lei da casa sua ma la bionda prometterà di tornare all'attacco.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke fa un buco nell'acqua

Brooke partirà all'attacco. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Hope e Liam, dopo l'insuccesso dei fratelli Spencer e di Katie, chiederanno alla Logan senior di provare lei a convincere Bill a cambiare idea. Brooke sarà per loro l'ultima arma in loro possesso e si illuderanno che la donna, che ha un grande ascendente sul magnate, possa convincerlo a ritornare dalla loro parte. Brooke accetterà di aiutare e si recherà a casa dal suo ex, pronta a tutto pur di vedere Sheila dietro le sbarre e Bill Spencer libero. Purtroppo pure il suo intervento non porterà a nulla. Bill la lascerà parlare più di tutti ma poi la gelerà con una risposta completamente inattesa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill gela Brooke

Bill lascerà che Brooke parli e sarà molto felice delle parole d'amore che la donna gli rivolgerà. Sheila, per un solo momento, temerà di essere stata messa ko e cercherà di intervenire come fatto con Katie, Liam e Wyatt, per cacciare la sgradita ospite da casa sua. Ma sarà lo stesso Bill a farlo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer dirà alla sua ex di essere perfettamente d'accordo con lei e che la Carter sia davvero una persona pericolosa e che ha fatto del male alla loro famiglia ma aggiungerà, con grande gelo, di non dare alcuna importanza a questi fatti. Il magnate dirà ancora una volta che Sheila è la donna per lui, l'unica che non lo abbandonerà mai e l'unica che ha saputo capirlo senza volerlo cambiare. Per Brooke sarà una risposta sconvolgente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke promette di tornare all'attacco

Bill chiederà a Brooke di andarsene da casa sua e di lasciare che le cose vadano come stanno andando. Lui non cambierà idea e la sua famiglia dovrà farsene una ragione. La Logan lascerà la Villa ma non prima di essersi girata a guardare Bill e Sheila e aver urlato loro che non è finita. Tornerà e stavolta l'avrà vinta. La donna lo giurerà con forza e girerà i tacchi. Intanto a Il Giardino, Hope incontrerà Deacon e scoprirà che suo padre, dopo aver racimolato un gruzzoletto, avrà comprato il ristorante. La ragazza sarà fiera di lui e gli racconterà la storia di Sheila e Bill. Lo Sharpe non potrà credere alle sue orecchie ma poi si ricorderà delle ultime parole della sua amica e capirà che la malefica rossa aveva già orchestrato – sin da quando era da lui – un piano perfetto per comprare la sua libertà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.