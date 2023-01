Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke all'attacco. Ora Bill e Sheila se la vedranno con lei!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam e Hope convinceranno Brooke ad andare a parlare con Bill. La Logan è l'ultima arma per convincere lo Spencer a capitolare. Ma la bionda riuscirà a sventare i piani di Sheila? Scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke sarà l'unica e ultima speranza di convincere Bill a tornare dalla “parte dei buoni”. Dopo il fallimento di Katie e di Liam e Wyatt, la biondissima Logan dovrà tentare il tutto e per tutto e si presenterà a Villa Spencer, pronta a cacciare Sheila seduta stante. E sembrerà riuscirci. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam convince Brooke ad andare a parlare con suo padre

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Bill zittirà con ferocia Liam e Wyatt, arrivati da lui per tentare di riportarlo a ragionare. Il loro intervento, come quello di Katie, non sortirà alcun effetto e Liam sarà seriamente preoccupato. Il ragazzo vorrebbe che suo padre cacciasse Sheila da casa sua e non si facesse più abbindolare da lei ma visto che né lui, né suo fratello e nemmeno Katie, la madre di Will, ci sono riusciti, si convincerà che l'unica a potercela fare sia Brooke. La madre di Hope è uno dei grandi amori – se non il più grande – del magnate e potrebbe essere lei l'arma vincente per portare Bill Spencer di nuovo dalla loro parte. Supportato da sua moglie, il giovane pregherà sua suocera di raggiungere immediatamente Villa Spencer e di occuparsi lei di questa situazione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke pronta a cacciare Sheila da casa di Bill

Brooke accetterà di parlare con Bill, convinta che Liam e Hope abbiano ragione e che lei possa davvero essere l'ultima risorsa per liberarsi di Sheila. La Logan rivelerà di non essere molto felice di tenere segreto quanto successo in passato tra Taylor e il suo ex ma confesserà di capire perché Steffy sia così preoccupata. Anche secondo lei, infatti, se la Hayes si costituisse, la situazione non cambierebbe. Bill troverebbe un altro modo per incastrare tutti loro. Pronta a tutto, pur di rivedere Sheila Carter in prigione ed evitare che la sua famiglia allargata debba soffrire, Brooke si presenterà dal suo ex marito, trovando i due neo innamorati, ancora caldi per la notte appena trascorsa e per nulla stupiti del suo arrivo. Si aspettavano il suo intervento, era solo questione di tempo.

Trame e Anticipazioni Americane di Beautiful: Brooke fa centro? Bill si convince a lasciare Sheila?

Sheila e Bill non si stupiranno per nulla dell'arrivo di Brooke alla Villa e la Carter si affretterà a dirle che se né i figli di Bill e né Katie sono riusciti a convincere lo Spencer a cacciarla, non ci riuscirà manco lei. La Logan non si perderà d'animo e dirà alla sua rivale di andarsene e di tacere. Brooke si dirà sicura che il suo ex marito la starà ad ascoltare; loro hanno condiviso tantissimo insieme e di certo non si lascerà mettere da parte dall'ultima arrivata. Poi si rivolgerà al magnate, chiedendogli di ragionare e di tornare a essere l'uomo che era una volta. Gli dirà che Sheila Carter non è la donna giusta per lui, è una persona malvagia che vuole solo il male per lui e per la sua famiglia e lui merita ben altro. Gli ricorderà i ben momenti passati insieme e il grande amore che hanno condiviso e che non finirà mai, anche se non staranno insieme. Poi lo pungolerà dicendogli di rispettare la promessa che le ha fatto quando si è scapicollato da lei durante il matrimonio di Taylor e Ridge e lo spingerà a rispettarla. Se davvero tiene a lei come le ha confessato, allora sarà tempo di dimostrarglielo liberandosi di Sheila. E queste parole sembreranno fare centro. Bill comincerà a dirle che ha ragione e che sia davvero tempo di cambiare tutto. Ma intenderà davvero cacciare la malefica rossa da casa sua?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.