Beautiful Anticipazioni americane: Brooke pugnala Ridge alle spalle e rivela “Ora la Forrester è nelle mie mani!”

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Brooke ha dato la pugnalata finale a Ridge. Negli episodi della Soap, la Logan ha detto sì e ha accettato l'incarico di CEO della Forrester, annunciando tutto via social. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa vedremo molto presto su Canale5.

I Forrester sono sempre più sconvolti dagli eventi. Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge, Steffy, Eric e Taylor hanno appena scoperto che Brooke è diventata la nuova CEO della Forrester Creations. La Logan, convinta da Carter, ha fatto un annuncio sui social e ha dato una pugnalata alla schiena al suo compagno, con cui – senza dubbio – ora sarà difficilissimo recuperare. Ma cosa sta succedendo esattamente nelle puntate della Soap attualmente in onda negli Stati Uniti? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke accetta di diventare la nuova CEO della Forrester

Carter e Hope hanno preso il comando della Forrester Creations e lo hanno fatto insieme. Di fatto il direttore della maison è il Walton ma la Logan è praticamente la sua first lady ed è pronta a riprendere in mano la sua collezione, sicura che stavolta – con la libertà e la fiducia che le concederà il suo compagno – tutto sarà un successo. L’ex COO ha però bisogno di un amministratore delegato ma soprattutto di una persona che sappia fare da tramite tra i dipendenti dell’azienda, sconvolti dal cambio di vertice, e i clienti, anch’essi piuttosto spiazzati. Carter ha deciso di dare questo ruolo a Brooke, convinto che solo la bionda possa davvero riuscire a fare quanto lui chiede e di cui ha bisogno. Contrariamente a qualsiasi aspettativa, soprattutto di Ridge, certo che gli usurpatori non avrebbero trovato nessuno a sostenerli, la madre di Bridget ha accettato e ora le cose stanno così: Brooke è la nuova CEO della Forrester.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Brooke rivela di essere la nuova CEO in diretta social

Brooke ha accettato di diventare la nuova CEO ma ha anche detto sì alla diretta social che Carter ha voluto organizzare per raccontare le novità della Forrester a tutti. La bionda si è quindi preparata per mostrarsi in video e per annunciare, con gioia, di aver preso la direzione della Forrester e per rivelare a tutti che Steffy e Ridge hanno preso una lunga aspettativa. Le parole pronunciate dalla madre di Hope sono state lame taglienti per i Forrester, che hanno ascoltato tutto dal cellulare di Steffy. Padre, figlia e nonno – ma pure Taylor – hanno appreso con sgomento che oltre al danno subito ora dovranno fare i conti con la beffa, ben orchestrata dalla Logan senior che, diversamente da quanto sperato, ha deciso di schierarsi dalla parte degli usurpatori e partecipare, di fatto, al golpe.

Beautiful: Ridge ko ma Brooke ha altro in mente nelle puntate americane della Soap

Chi non ha proprio sopportato che Brooke abbia accettato il ruolo di CEO e abbia quindi voltato le spalle alla Forrester, è stato Ridge. Il Forrester si è sentito tradito dalla donna della sua vita, che sperava non avrebbe preso così tanto le parti di sua figlia… e invece è successo. Lo stilista, rimasto solo con Taylor, è arrivato addirittura a confidare alla sua compagna di sentirsi uno stupido a non averle dato retta anni prima e di non aver capito che Brooke Logan è davvero “la sgualdrina della Valley”, come la definiva sua madre.

Ma vi riveliamo che Brooke non ha deciso di pugnalare Ridge alle spalle, anche se sembra che sia successo così. In realtà la Logan ha un preciso piano in mente e per metterlo in pratica ha dovuto accettare di diventare la CEO. Solo ricomprendo quel ruolo potrà riportare i Forrester alla direzione della maison. Peccato però che non abbia avuto il modo e la scaltrezza, di dirlo prima di tutto al suo compagno che, dopo la loro discussione tremenda, si è ovviamente convinto che lei lo abbia tradito e sta finendo dritto tra le braccia di Taylor. Sarà un Natale complicato per tutte le famiglie ma soprattutto per la coppia predestinata.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.