Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha perso per sempre Ridge? Taylor ne è certa!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti, Ridge è tornato tra le braccia di Taylor, dopo aver accusato Brooke di tradimento. Stavolta tra la coppia d'oro della nostra Soap di Canale5 sembra tutto finito. Ma sarà davvero così? Per Taylor sì anche perché la dottoressa sta per andare a vivere con il su amore.

Ci risiamo! Brooke e Ridge sono di nuovo al capolinea e Taylor è tornata in auge. Stavolta però c’è qualcosa di diverso. Nelle puntate americane di Beautiful, il Forrester sembra fare sul serio con la madre di Steffy e Thomas e pare proprio deciso a mettere la Logan nel dimenticatoio, accusandola persino di non essere mai stata lei la donna del suo destino. Ma cosa sta accadendo? Vediamolo insieme e scopriamo cosa vedremo molto presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge non può perdonare il tradimento di Brooke

Vi stiamo raccontando quanto sta accadendo nelle puntate americane di Beautiful che, come sappiamo, sono avanti di un annetto circa rispetto alle nostre. Mentre in Italia la coppia Brooke e Ridge si è ricomposta da poco, con un romantico episodio a Roma, negli Stati Uniti le cose sono ben diverse. I due si sono lasciati a causa del colpo di stato di Carter e Hope, che hanno preso il controllo della Forrester. Brooke è diventata la nuova CEO ma con l’intento di sabotare dall’interno sua figlia e il suo compagno. Peccato però che questa mossa, sebbene fatta a fin di bene, non sia piaciuta per nulla al suo compagno. Ridge ha infatti ritenuto assurdo il fatto che la sua amata abbia assunto questo ruolo e avrebbe desiderato che lei lasciasse la maison come hanno fatto lui e la sua famiglia. Il fatto che lei sia rimasta a lavorare accanto al Walton – anche se con buone intenzioni – è stato per lui un tradimento, imperdonabile.

Beautiful Puntate Americane: Ridge crede che Brooke non sia più la donna del suo destino

L’azione di Brooke ha ferito profondamente Ridge, che ha trovato immediata consolazione in Taylor. Il Forrester si è rivolto alla madre di Steffy e Thomas con grande facilità ed è persino arrivato a pensare che la persona giusta, che non lo ha mai pugnalato alle spalle, sia proprio la Hayes. Le azioni della Logan, sebbene fatte con tutte le buone intenzioni, hanno fatto vacillare tutte le sicurezze dello stilista che ha persino iniziato a credere che la vera donna del suo destino non sia Brooke Logan ma Taylor Hayes e che lo sia sempre stata, nonostante lui si sia illuso che non fosse così. Questa scoperta lo ha portato a fare grandi progetti con la sua innamorata e a voler costruire un futuro insieme a lei.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Ridge vuole andare a vivere con Taylor

Ridge sta facendo dei progetti di vita con Taylor e sta pensando di andare a vivere con lei, nella loro vecchia casa sulla scogliera, dove hanno cresciuto i loro bambini, per intenderci è la casa che Thomas ha occupato prima di lasciare Los Angeles e che è stata per alcuni anni la dimora di Wyatt. Questa novità ha sconvolto Brooke, che non credeva che il suo compagno arrivasse a tanto. Sì perché un conto è ricominciare una relazione con la Hayes, un altro è volerci costruire un futuro. E a farla vacillare ancora di più ci sta il fatto che lei e il Forrester non sono sposati e che quindi la dottoressa potrebbe presto diventare, di nuovo, la signora Forrester.

Insomma la situazione sembra non essere per nulla a favore di Brooke, che teme di aver perso ogni speranza di riconquistare il suo amato. Taylor di contro, è certa di aver finalmente la chance che aspettava da tempo, soprattutto perché la sua rivale non gode più di quella fiducia totale che l’ha sempre fatta vincere.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.