Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Ridge conquistano Monte Carlo ma qualcuno li spia!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il viaggio di Ridge e Brooke e Monte Carlo potrebbe nascondere un esito disastroso. Qualcuno potrebbe rovinare loro la festa. Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in arrivo anche su Canale5.

Brooke e Ridge sono partiti a Monte Carlo, senza Steffy, e sono pronti a vivere un’esperienza bellissima ma soprattutto produttiva per la Forrester Creations. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due potrebbe incorrere in grossi pericoli ed è tutta colpa di una misteriosa figura femminile che ha cominciato a osservarli – e probabilmente a pedinarli – tra le strade della città monegasca. Ma chi è questo personaggio? Sarà per caso Taylor o qualcun altro dal passato del Forrester? Scopriamo quello che sappiamo sugli episodi della Soap, ora in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Brooke a Monte Carlo senza Steffy

Il viaggio di lavoro di Ridge, Brooke e Steffy si è trasformato in una sorta di fuga romantica per i coniugi Forrester. Hope ha sabotato la partenza della sorellastra e ha impedito che la giovane partisse per l’Europa, lasciando sua madre tra le braccia del marito e libera di prendersi la sua vittoria sulla figlia di Taylor. Steffy è ovviamente furiosa ma grazie alla sua prontezza di spirito si è rimessa velocemente in carreggiata e si è occupata degli affari più urgenti dell’azienda, compreso il futuro della Hope for The Future.

E mentre Steffy e Hope continuano a battibeccare sulla necessità di mettere uno stop alla collezione della Logan junior o meno, Brooke e Ridge hanno incontrato il Principe e ora sono pronti a presentare la nuova collezione di lingerie a tutto il pubblico della Forrester Creations.

Anticipazioni Americane Beautiful: La collezione di Brooke viene presentata in anteprima mondiale

Il viaggio a Monte Carlo non serve solo per un incontro con il Principe e con il mondo della moda europea ma anche per presentare la collezione di Brooke in anteprima mondiale. Ridge e sua moglie sono contenti di mandare online la pubblicità della Forrester Creations – con la bionda come modella protagonista – e di farlo usando sia le reti europee che quelle statunitensi, in contemporanea. Per l’azienda è un momento importante e tutti sperano che la linea abbia successo, affinché la casa di moda possa guadagnare di nuovo terreno e recuperare le perdite causate dall'insuccesso della Hope for the Future. E tutto sembra andare bene anche se il viaggio nel Principato di Monaco potrebbe nascondere un’insidia.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Qualcuno spia Brooke e Ridge. È Taylor!

Sin dall’arrivo a Monte Carlo, Brooke e Ridge sono osservati e pedinati da una misteriosa figura femminile. La donna, con un foulard nero in testa e occhiali da sole, nasconde la sua vera identità e facciamo fatica a capire chi sia davvero. È però chiaro che se si nasconde così, vuole dire che non vuole né farsi vedere né farsi riconoscere ed è probabile che non abbia intenzioni allegre con la coppia di piccioncini.

Sul web sono circolate per ore voci su un possibile ritorno di Taylor e sul rientro nelle trame di Beautiful di Morgan DeWitt, la donna che anni fa cercò in tutti i modi di avere un figlio dallo stilista e tentò sia di affogare Stephanie che di eliminare Steffy, rapendola e facendo credere ai genitori che fosse stata sbranata da uno squalo. Ebbene le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che questo misterioso personaggio è proprio Taylor Hayes ma con un nuovo volto, quello di Rebecca Buding.

Sì, state leggendo bene. Taylor non solo è tornata ma ha anche subito l'ennesimo recasting. Krista Allen è stata definivitamente sostituita. Una notizia shock così come il motivo che ha spinto la donna a tenere d'occhio Brooke e Ridge. L'ex signora Forrester è in combutta con Steffy e sembra voler essere i suoi occhi durante la sua assenza, forzata, dal viaggio di lavoro che tanto sperava di fare con suo padre. Attenta Hope, un'altra rivale sta per dichiararti guerra!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.