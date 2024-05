Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon e Sheila presto sposi e stavolta per davvero!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che presto, a Il Giardino, verrà celebrato un matrimonio. Deacon ha chiesto a Sheila, rediviva, di sposarlo e lei ha accettato. Ma il matrimonio finirà per scatenare un'altra tragedia? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Deacon ha rotto ogni indugio e ha deciso di convolare a nozze con Sheila, il più presto possibile. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe, galvanizzato dall’aver ritrovato la sua amata viva e vegeta, ha fatto la proposta di matrimonio alla Carter, convinto di voler diventare suo marito e certo che la sua innamorata sia una persona diversa e degna di fiducia. L’ex barista e ora proprietario de Il Giardino, è sicuro che tutti – compresa sua figlia – accetteranno il suo legame con la rossa e nessuno si metterà contro di loro, neanche Steffy Forrester.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon pronto al grande passo

Deacon e Finn hanno ritrovato Sheila, viva e vegeta. Questa grande novità ha cambiato tutte le carte in tavola e ha galvanizzato entrambi gli uomini. Il dottor Finnegan si è convinto che questo ritrovamento sia un segno del destino e che ora abbia finalmente la possibilità di recuperare il rapporto con sua madre mentre lo Sharpe è certo che sia arrivato il momento di ufficializzare, davanti a tutti, il suo amore per la rossa. L’ex barista ha così deciso di inginocchiarsi davanti alla sua amata e di farle, di nuovo, la proposta di matrimonio. Le sue intenzioni questa volta sono più che serie e niente e nessuno – nemmeno Hope – potrà fermarlo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon e Sheila presto sposi

Deacon ha chiesto già una volta a Sheila di sposarlo ma i due non sono convolati a nozze a causa della reputazione della Carter e dell’aut aut di Hope. La Logan, allora, aveva minacciato suo padre che se avesse continuato a frequentare la rossa, non avrebbe più visto né lei né i bambini. Una minaccia che si è realizzata e che ha ferito enormemente lo Sharpe, convincendolo a prendere tempo e non sposarsi con la sua amata, sino a quando non si fossero calmate le acque. Ma con Sheila ritrovata, viva e redenta, le cose cambiano.

Deacon si è pentito di non aver sposato Sheila prima e, convinto che la Carter sia cambiata e che stavolta tutti se ne renderanno conto, ha deciso di fare sul serio e di fissare persino una data. La rossa ha accettato la sua proposta e presto i due potrebbero convolare a nozze, con una grande cerimonia a Il Giardino a cui sicuramente parteciperà Finn e con grande probabilità pure Hope.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Il matrimonio di Sheila e Deacon scatenerà il pandemonio?

Sheila e Deacon si sposeranno presto e prevediamo che stavolta le nozze ci saranno davvero. Abbiamo però la sensazione che questo evento si trasformerà in un grosso guaio a Los Angeles. Sì perché siamo certi che Finn vorrà essere presente, probabilmente come testimone della sua mamma e che pure Hope, convinta che la Carter sia cambiata o comunque decisa a stare accanto al suo amico, sarà presente alla cerimonia. Grande assente e persino probabile minaccia, sarà Steffy. La Forrester potrebbe decidere di vendicarsi della sua nemica e diventare pericolosa. Ora che si è già macchiata le mani di sangue, possibile che Steffy Forrester non si faccia più scrupoli di uccidere qualcun altro e nella fattispecie il suo incubo da tutta una vita? Non lo escludiamo per nulla ma per ora, senza avere certezza di quanto succederà nelle prossime puntate di Beautiful, ci limitiamo a pensare che il matrimonio tra la figlia di Ridge e Finn abbia le ore contate… e questa è una certezza.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.