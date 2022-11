Beautiful Anticipazioni Americane: Bill umilia Deacon, "Sei un pezzente e un galeotto. Brooke sarà mia!"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Bill e Deacon ci sarà uno scontro epocale. Nelle puntate della Soap, in arrivo molto presto su Canale 5, lo Spencer metterà in chiaro allo Sharpe che Brooke sarà sua e che lui non potrà fare nulla. È povero, è un criminale... in sintesi non potrà competere con Dollar Bill!

Quando Ridge non c'è, Bill balla! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Dollar Bill tornerà all'attacco con Brooke ma stavolta il suo rivale non sarà il suo odiato Forrester. Il padre di Liam si troverà a scontrarsi con Deacon Sharpe, il suo consuocero! Ebbene sì, i due uomini si troveranno faccia a faccia per ricordare l'un l'altro di essere la persona adatta a consolare la Logan, ora che il suo matrimonio è finito. Ma sarà Bill, come suo solito, ad andarci con il piede pesante, arrivando a dare al suo rivale del pezzente – e del galeotto – e a schiaffeggiarlo con il suo denaro. Ma vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, molto presto in onda anche su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill è un uomo libero. Katie gli dice addio per sempre

Bill perde il pelo ma non il vizio e questo piccolo ma non insignificante particolare porterà Katie a rompere definitivamente con lui. Come vi abbiamo già anticipato in un nostro precedente articolo, Bill giurerà amore eterno a Katie ma lei stanca di essere delusa, e consapevole che Brooke abbia rotto con Ridge, dirà al suo ex marito di non essere più disposta a essere la seconda scelta. La piccola Logan deciderà quindi di lasciare per sempre il padre di suo figlio e di chiudere con lui, una volta per tutte. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la sua scelta si rivelerà più che giusta, visto che lo Spencer – una volta saputo della rottura tra il Forrester e la sua ex – correrà effettivamente da Brooke. Il padre di Liam si convincerà che sia arrivato il momento di riconquistare la madre di Hope e di ricostruire la loro focosa coppia. Ma ci sarà un rivale da battere, prima di cantare vittoria: Deacon Sharpe.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill scopre che Deacon si sta facendo avanti con Brooke

Una volta libero da ogni tipo di legame con Katie – che non vorrà più saperne di lui e che si consolerà tra le braccia muscolose di Carter – Bill comincerà a fantasticare sulla sua relazione con Brooke. Anche la donna si è liberata dalla zavorra di suo marito e ci sarebbero tutti i presupposti per riprendere da dove avevano lasciato. Lo Spencer, come ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful, verrà però a sapere che la stessa idea l'avrà avuta anche Deacon. Scoprirà infatti che lo Sharpe si sta facendo avanti con la Logan, usando come scusa Hope, la loro bambina. Bill deciderà quindi di mettere in chiaro le cose con il suo nuovo rivale, convinto che – diversamente da Ridge – lui sia più facile da battere.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Bill avverte Deacon di stare alla larga da Brooke

Pronto a tutto pur di non avere più ostacoli tra lui e Brooke, Bill raggiungerà la casa di Deacon per mettere in chiaro le sue intenzioni e per distruggere il suo rivale. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer si presenterà a sorpresa dallo Sharpe – tanto che Sheila dovrà velocemente nascondersi – per intimargli di stare lontano dalla Logan. Per dimostrargli di non essere minimamente paragonabile a lui e di non avere alcuna chance con la madre di Hope, Bill gli ricorderà della sua ricchezza e del suo potere, sventolandogli davanti un malloppo di banconote – quelle con la sua faccia – e dicendogli chiaramente che lui non potrà mai e poi mai offrire a Brooke un tenore di vita degno di lei. E il magnate calcherà ancora la mano urlandogli contro che lui è un criminale e un galeotto oltre che un poveraccio, senza alcun soldo e destinato alla rovina. Deacon accuserà il colpo e si farà da parte oppure questo faccia a faccia gli darà la carica per combattere? Ebbene, la risposta corretta è la seconda... ma ve lo racconteremo un'altra volta. Molto presto, promesso!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.