Beautiful Anticipazioni Americane: Bill giura amore eterno a Katie... ma poi corre da Brooke!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che dopo aver chiesto a Katie di tornare insieme, Bill va da Brooke, in lacrime per la fine del suo matrimonio con Ridge. Siamo alle solite!

Nelle puntate italiane di Beautiful Bill è sempre determinato a riprovarci con Katie. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che il magnate, dopo aver chiesto per l'ennesima volta di tornare insieme alla moglie, correrà da Brooke! Lo Spencer, infatti, non esiterà ad andare ad abbracciarla nel momento in cui scoprirà che la cognata - ed ex amante - è in lacrime, perché Ridge l'ha lasciata. Intanto, quest'ultimo starà facendo l'amore con Taylor... anche se, una volta finito, non sembrerà così felice.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge lascia Brooke!

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke uniti nella lotta contro Sheila Carter, i telespettatori americani li vedono separarsi... per l'ennesima volta. Thomas, alla fine, è riuscito a convincere il padre che la moglie li ha traditi, chiamando i servizi sociali affinché gli togliessero Douglas. Il Forrester senior, deluso e ferito, ha così deciso di volare fino ad Aspen, per riabbracciare ;Taylor. La Logan senior, però, non solo continua a dichiararsi innocente, bensì continua anche a combattere per dimostrarlo al marito. Determinata a spiegargli e a riconquistare la sua fiducia, la bionda prende un aereo e raggiunge Ridge. Quest'ultimo è tuttavia irremovibile: ormai ha scelto l'ex consorte. La Hayes non lo ha avrebbe mai e poi mai pugnalato alle spalle come ha fatto Brooke!

Katie rifiuta Bill, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La madre di Hope è sul volo di ritorno per Los Angeles. La Logan senior ripensa al Forrester senior che le dice addio per sempre, mentre guarda una sua foto sul telefono e piange ininterrottamente. La donna non riesce a credere che tra loro sia davvero finita per sempre. Nel frattempo, c'è qualcun altro che non riesce a capacitarsi della fine del proprio matrimonio: si tratta di Bill, il quale sta supplicando Katie di provare a rimettere insieme i pezzi del loro amore, e della loro famiglia, in frantumi. Benché sia ancora innamorata dello Spencer, la mora non riesce però a credergli fino in fondo. La Logan junior sa perfettamente che, tra di loro, c'è sempre Brooke. La mamma di Will, infatti, domanda al magnate se, nel caso in cui la sorella fosse libera, non correrebbe dalla Logan senior ancora una volta. Capendo di averlo messo in difficoltà, Katie, con le lacrime agli occhi, prende la sua borsa e gli dice addio. Dopodiché, Othello avvisa Dollar Bill: la cognata è in città, ed è un'anima in pena, perché lo stilista l'ha lasciata.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill corre da Brooke, Ridge fa l'amore con Taylor...

Steffy avvisa Thomas: Ridge ha chiuso con Brooke, ed ora è con la loro madre. Il giovane se ne compiace e chiama il padre per congratularsi della decisione presa, e la ragazza se ne va per lasciare ai genitori un po' di intimità. In effetti, non appena restano soli, il Forrester senior e Taylor vanno in camera da letto, si abbracciano, si baciano e finiscono con il fare l'amore. Intanto, la nuora di Eric viene raggiunta proprio dal cognato, nonché ex amante. Così, mentre i nonni di Douglas, Kelly ed Hayes si coccolano tra le lenzuola, lo Spencer stringe a sé la Logan, nel tentativo di consolarla. E quando la psicologa si appisola, il marito, ancora sveglio, appare piuttosto giù di morale: Ridge si è già pentito di aver scelto la Hayes al posto della moglie?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.