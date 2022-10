Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke disperata. Tra lei e Ridge è finita per sempre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto, nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5, assisteremo alla fine del matrimonio tra Brooke e Ridge. La storica coppia si lascerà per sempre e il Forrester tornerà a stare con Taylor. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Brooke stavolta non ce la farà; non riuscirà a salvare il suo matrimonio. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per la Logan non ci sarà niente da fare. Il suo amore con Ridge arriverà al capolinea. La sua corsa ad Aspen sarà un buco nell'acqua. Il Forrester avrà già fatto la sua scelta e il suo nome è Taylor Hayes.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke arriva ad Aspen

Continuiamo a seguire le Anticipazioni Americane di Beautiful e a scoprire cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda anche su Canale5. In un nostro precedente articolo vi abbiamo già rivelano che Ridge sceglierà Taylor. Il Forrester dopo essersi convinto che Brooke gli ha mentito e ha tradito la sua famiglia chiamando i servizi sociali per riprendersi Douglas, deciderà di raggiungere la Hayes ad Aspen e ricominciare una vita con lei. Ma vi abbiamo anche detto che Brooke non avrà alcuna intenzione di lasciar andare suo marito e spaventata di perderlo, volerà anche lei verso la casa in montagna di proprietà di Bill. Le Anticipazioni ci dicono che la Logan arriverà sul posto troppo tardi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge dice a Brooke che tra loro è finita

Brooke volerà ad Aspen come un razzo, sicura di poter fermare Ridge. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che, purtroppo per lei, non otterrà quanto desiderato. La Logan atterrerà vicino alla casa di Bill e raggiungerà il suo consorte, felice di rivederlo. Questa contentezza non sarà però per nulla condivisa dal suo consorte. Ridge l'accoglierà molto freddamente e le rivelerà subito di aver fatto la sua scelta: tornerà da Taylor. Il Forrester ghiaccerà sua moglie dicendole chiaramente che tra loro è finita; lei lo ha deluso, tradito e umiliato ed è tempo di dire basta. Brooke non riuscirà a capire a quale tradimento esattamente si stia riferendo e crederà che lo stilista sia infuriato per il suo rapporto – da lui ritenuto ambiguo – con Deacon e Bill. La donna non può sapere che in realtà il designer si riferisca alla chiamata agli assistenti sociali, che è convinto abbia fatto lei. Brooke non riuscirà a scucirgli alcuna spiegazione dalla bocca. Ridge sarà talmente infuriato da non volerle neanche spiegare cosa lo abbia spinto a tornare tra le braccia della madre dei suoi figli. La lascerà soltanto in lacrime, sola nel bosco a interrogarsi su cosa sia successo in meno di 24 ore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge rivela a Steffy di aver scelto Taylor

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge sarà spietato con Brooke. La lascerà da sola senza neanche darle alcuna spiegazione per la sua repentina decisione. Il Forrester si affretterà a rientrare nello chalet e a rassicurare Steffy e Taylor che la sua scelta è rimasta invariata. Le due donne saranno infatti preoccupate. Dopo aver visto arrivare Brooke, temeranno che tutto quello che è successo poco prima, possa cambiare all'improvviso. Ma questo non accadrà. Lo stilista ribadirà a entrambe di essere sicuro di quello che ha detto. Steffy potrà finalmente cantare vittoria e, per ribadire il concetto, raggiungerà Brooke – seduta sola su una panchina, in attesa di riprendersi – e le dirà di andarsene. Tra lei e suo padre è tutto finito, doveva andare così ed era ora che accadesse. Il suo regno di terrore è finito, è tempo di sparire dalla circolazione!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.