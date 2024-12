Beautiful Anticipazioni Americane: Bill farà uscire Luna dal carcere e la riporterà a Villa Spencer. Ecco perché

Anticipazioni TV

Torniamo a parlare di Luna Nozawa, l'ex stagista della Forrester che per diverso tempo abbiamo pensato fosse la figlia di Bill. Nelle prossime puntate di Beautiful, la ragazza tornerà sicuramente in libertà e a darle una mano sarà proprio lo Spencer. Ecco perché e cosa vedremo negli episodi della Soap, presto anche su Canale5.

Lasciamo per un momento le diatribe tra Carter, Ridge, Steffy, Hope e Brooke, impegnati a gestire il colpo di stato del Walton, e torniamo a parlare di un personaggio piuttosto controverso delle puntate americane di Beautiful. ci stiamo riferendo a Luna Nozawa, di cui vi abbiamo parlato in nostri precedenti articoli riguardanti le puntate statunitensi della Soap di Canale5.

Luna è la figlia di Poppy, zia di Finn, e ora è in carcere con l’accusa di duplice omicidio e di tentato omicidio ai danni di Steffy. Questa giovane ragazza, di cui pensavamo non avremmo più parlato, è destinata a tornare nelle trame molto presto e il merito sarà di Bill Spencer. Ma come mai? Cosa succederà? Ve lo riveliamo.

Beautiful: chi è Luna?

Prima di cominciare a raccontarvi cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful, parallelamente al colpo di stato di Carter, vi vogliamo ricordare chi sia Luna e vorremmo incuriosire anche chi sino a ora non ha saputo nulla di lei. Nelle prossime puntate italiane della Soap conosceremo due nuovi personaggi, ovvero la cugina e la zia di Finn, rispettivamente Luna e Poppy. Le due si riveleranno delle tipette non proprio raccomandabili e Bill avrà a che fare con entrambe. Si scoprirà che lo Spencer ha avuto una fugace relazione con Poppy e si penserà, per diverso tempo, che Luna sia sua figlia. La verità verrà presto a galla e si scoprirà che la ragazza non solo non è una Spencer ma è pure una squilibrata alla pari di Sheila Carter, tanto da ingabbiare Steffy, pronta a ucciderla. Luna verrà fermata e arrestata grazie a suo cugino e dal carcere in cui attualmente si trova, cominciano le nostre anticipazioni americane, relative a una nuova vita che l’aspetta, accanto a Bill Spencer.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill va a trovare Luna in carcere

Luna ha mandato diverse lettere a Bill per scusarsi dei suoi comportamenti e per ottenere da lui il perdono. La ragazza è riuscita persino a convincerlo ad andare a trovarla in prigione. Durante il loro faccia a faccia, la Nozawa ha ribadito allo Spencer di essersi pentita di quello che ha fatto ma soprattutto gli ha ribadito quanto scritto nelle missive, ovvero di aver bisogno di lui al suo fianco e di essere certa che il magnate, più di tutti al mondo, possa capirla. La giovane ha fatto leva sulle azioni poco raccomandabili di Dollar Bill e al suo desiderio di essere accettato per quello che è, nonostante quanto combinato in passato. Insomma Luna si è considerata uno spirito affine a Bill, visto che entrambi cercano la redenzione e la comprensione degli altri. Discorsi che purtroppo hanno fatto breccia nel cuore del padre di Liam, Wyat e Will e che lo porteranno, quasi sicuramente, ad aiutare la figlia di Poppy.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Luna uscirà di prigione grazie a Bill

Bill è rimasto molto colpito dalle parole di Luna e ha dovuto ammettere che il suo discorso corrisponde al vero. Anche lui si è pentito di tante cose fatte nella vita e ha compreso di poter essere una persona diversa. L’affinità riscoperta con la giovane potrebbe spingerlo a scarcerare la ragazza, con qualche stratagemma di cui lui solo è capace, e a farla tornare a Villa Spencer come sua nuova protetta o, peggio, come sua nuova compagna. Non dimentichiamoci che Luna ha baciato Dollar Bill e gli ha rivelato di essere attratta da lui e questo potrebbe essere stato solo il preludio di una storia d’amore molto particolare e inaspettata per il padre di Liam, Wyatt e Will. Succederà? Ci auguriamo che questa relazione non sbocci mai ma crediamo fortemente che il magnate farà uscire di prigione la giovane Nozawa e che lei tornerà a seminare il terrore… e forse troverà un valido alleato in Remy, lo stalker di Electra.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 circa.