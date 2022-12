Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila sbuca dalle tenebre e interrompe il sesso tra Steffy e Finn

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila tornerà a spaventare Finn e Steffy. La Carter si presenterà a casa loro interrompendo un loro momento intimo e comparendo nel buio. Ma scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Steffy e Finn vivranno la notte più spaventosa della loro vita e proprio nelle vacanze di Natale. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due ragazzi si ritroveranno faccia a faccia con Sheila, arrivata a casa loro e pronta a prendersi la rivincita. Tutto questo condito con un black out da vera notte degli orrori. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà e cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Finn passano da soli la notte di Natale

Vi abbiamo già anticipato, in altri nostri articoli, che Sheila riuscirà a scappare dalla polizia e si nasconderà tra le vie di Beverly Hills. Questa notizia seminerà il panico nella famiglia Forrester ma tutti si convinceranno che non sia necessario rinunciare ai festeggiamenti di Natale. Sia la famiglia Logan-Forrester che quella Forrester-Finnegan, cercheranno di dimenticare gli eventi appena accaduti e mentre a Villa Forrester tutti saranno riuniti – persino Ridge – intorno al pianoforte di Eric, Steffy e Finn saranno a casa loro, insieme ai bambini, per stare un po' insieme. E calata la notte, mandati i bambini a letto, i due ragazzi si lasceranno andare alla passione, contenti di stare l'uno accanto all'altra, uniti più che mai. Ma la loro serata andrà veramente molto male.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila arriva a casa di Steffy e Finn

Steffy e Finn saranno felicissimi di passare la notte di Natale insieme. La casa è tutta per loro, visto che i piccoli dormiranno altrove. Marito e moglie si prepareranno a fare l'amore ma all'improvviso qualcosa andrà storto. Un tuono annuncerà l'arrivo di una tempesta... e che tempesta! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila entrerà a casa della Forrester e si presenterà incappucciata, pronta a prendersi ciò che suo. La donna interromperà i due piccioncini e cercherà ancora una volta di convincerli a concederle una possibilità. Ma senza successo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn lega sua madre a una sedia, pronto a chiamare la polizia

Finn sarà furioso nel vedere sua madre presentarsi ancora una volta a casa sua senza invito. Il ragazzo questa volta perderà completamente la testa. Come si permette Sheila di presentarsi così dopo quello che ha fatto? Dopo avergli sparato, pensa davvero che lui le possa dare un'altra opportunità? La Carter cercherà di scusarsi ma Finnegan la prenderà per un braccio, strattonandola e dandole della pazza. Steffy cercherà di calmare il marito e di farlo ragionare e nel mentre ribadirà alla sua nemica che quello che ha fatto ha dell'assurdo. Ha finto la sua morte e si è pure tagliata un dito del piede come prova. È da folli. Poi consiglierà al consorte di legare la donna, imprigionandola, nell'attesa della Polizia. Ma la cosa strana è che Sheila opporrà molta poca resistenza. E il perché di questo ci lascerà completamente senza fiato. Ve lo annunciamo, avrete una sorpresa molto presto!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.