Beautiful Anticipazioni Americane: Bill si allea con Sheila e minaccia Steffy di rovinare Taylor!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill si presenterà a casa di Steffy con una notizia bomba: si è alleato con Sheila! Lo Spencer minaccerà la Forrester di denunciare Taylor se lei chiamerà la polizia e farà arrestare la Carter. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle puntate della Soap in arrivo su Canale5.

Sheila Carter la farà franca anche stavolta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Carter tirerà fuori un asso nella manica per non finire in galera e per impedire a Steffy e Finn di chiamare la polizia. E questo asso risponde al nome di... Bill Spencer. Avete capito bene, Dollar Bill si alleerà con la nemica numero 1 dei Forrester e minaccerà Steffy di rivelare un segreto se lei metterà in pericolo la sua nuova amica. Ma vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap in arrivo molto presto su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn lega Sheila per non farla scappare

Sheila sbucherà dalle tenebre e interromperà la notte d'amore di Steffy e Finn. I ragazzi andranno su tutte le furie ma soprattutto saranno spaventati. Finnegan, sotto consiglio di sua moglie, legherà sua madre alla sedia con delle corde, pronto a chiamare la polizia. La Carter non opporrà troppa resistenza e continuerà a chiedere al figlio un'altra chance. Ma lui, dopo quello che è successo e dopo che la sua mammina gli ha sparato, non avrà alcuna intenzione di crederle. Steffy ha sempre avuto ragione. E proprio quando la Forrester sarà pronta a prendere il suo telefono per chiamare il detective Baker, quando un altro tuono annuncerà l'arrivo di un altro ospite.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill arriva a casa di Steffy per salvare Sheila

Le tenebre avranno un'altra sorpresa da fare a Steffy e Finn. Quando i due ragazzi saranno pronti a chiamare la polizia, dall'oscurità arriverà un altro inaspettato ospite. Si tratterà di Bill Spencer. La bella Forrester sarà inizialmente molto contenta di vedere il padre del suo ex marito in casa sua e si convincerà che sia arrivato per dar loro una mano. Ma quando gli chiederà di aiutare Finn a tenere ferma Sheila, si renderà conto che lo Spencer sarà là per ben altri motivi. Il magnate riferirà di aver deciso di aiutare la Carter a scappare, convinto che tutti abbiano bisogno di un'altra chance nella vita. La Forrester e suo marito sgraneranno gli occhi dalla paura. Bill si è bevuto completamente il cervello?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill minaccia Steffy di denunciare Taylor se non lascerà libera Sheila

Verremo a scoprire che Sheila, durante la sua fuga, deciderà di chiedere aiuto a Bill e che lo Spencer, dopo quanto successo con Katie, deciderà di darle una mano.

Bill riferirà a Steffy di aver preso questa decisione proprio dopo le ultime novità accadute nella sua famiglia e dopo il rifiuto da parte di Brooke e Katie. Finn cercherà di comprendere perché un uomo come il magnate, che negli ultimi tempi pareva cambiato - tanto da aiutarlo ad arrivare a Montecarlo - possa aver cambiato così repentinamente idea e voglia aiutare una pazza assassina ma il padre di Liam gelerà tutti. Riferirà a tutti che visto che il suo cambiamento non è servito a niente, vorrà prendere altre strade e una di queste sarà aiutare Sheila a essere una donna libera. Steffy si opporrà con tutte le sue forze ma dovrà zittirsi quando il suo ex amante, con l'aiuto della Carter, le mostrerà la ferita d'arma da fuoco ancora visibile sul suo corpo e le dirà: “Se tu correrai alla polizia, dirà che tua madre Taylor mi ha sparato!”. Un segreto che avrebbe dovuto rimanere tale, potrebbe essere scoperto e la bella figlia di Ridge non vorrà certo che la sua mamma finisca in galera per un errore del passato, che tutti avrebbero dovuto dimenticare. Bill farà centro, Sheila riderà di gusto mentre i nostri ragazzi dovranno fare i conti con un inizio di anno veramente shock.

