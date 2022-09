Beautiful Anticipazioni 9 settembre 2022: Bill giura vendetta! Justin la pagherà cara

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful e le Trame per la puntata del 9 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Bill furioso con Justin. Lo Spencer giura a Katie e Wyatt che mai e poi mai perdonerà il Barber. Intanto Carter informa Quinn che sarà lui l'avvocato di Eric per il divorzio.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Justin ha chiesto a Bill di perdonarlo nonostante quello che ha fatto. Il Barber ha raccontato all'ormai suo ex amico di aver subito – negli anni – una serie di umiliazioni così pesanti da averlo portato ad avere odio nei suoi confronti. Lo Spencer non ha però potuto sopportare di essere stato tradito così vilmente dal suo braccio destro, che lui reputava un fratello. Per questo lo ha cacciato di malo modo dalla sua azienda e dalla sua vita. Bill giura a Katie e Wyatt, che vorrebbero ci riflettesse ancora un po' su, di prendersi la sua rivincita e di cancellare per sempre il ricordo di Justin Barber dalla sua mente. Intanto Carter rivela a Quinn che Eric gli ha dato una seconda chance ma in cambio vuole che lui stia lontano dalla sua ex moglie e che gli faccia da avvocato nella causa del loro divorzio.

Anticipazioni Beautiful: Justin vorrebbe il perdono di Bill

Quello che è fatto, è fatto e il Barber sta per impararlo a sue spese. Justin ha chiesto perdono a Bill ma il magnate, come era prevedibile, non ha alcuna intenzione di concedergli nemmeno mezza chance. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che lo Spencer non riuscirà a sentire ragioni. Il racconto di Justin e delle umiliazioni che il legale dice di aver subito in tutti questi anni, è farneticante e falso. Per lui, il suo braccio destro era un fratello. Per questo non riuscirà neanche per un attimo ad avere pietà e a sentirsi in colpa per lui. Lo caccerà dalla Spencer Publications immediatamente e senza possibilità di un ritorno.

Bill giura di vendicarsi di Justin in Beautiful Anticipazioni 9 settembre 2022

Dopo il duro confronto con Justin, Bill sarà distrutto. Wyatt e Katie, curiosi e preoccupati per quello che è successo, rientreranno immediatamente in ufficio, per scoprire cosa i due uomini si siano detti. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Bill racconterà loro tutto e aggiungerà di non credere a una sola parola di quello che ha detto il Barber. Il magnate giurerà di prendersi la sua vendetta e di non perdonare mai e poi mai colui che più di tutti lo ha pugnalato alle spalle. Le porte della Spencer Publications saranno per sempre chiuse per colui che ha osato tradire Dollar Bill. La Logan e il giovane Spencer cercheranno di farlo ragionare ma l'imprenditore non sentirà ragioni

Beautiful Anticipazioni: Carter rivela a Quinn che sarà il legale di Eric

Carter ha ottenuto una seconda chance da Eric. La sua fedeltà per tanti anni e il duro lavoro fatto fino a ora, hanno permesso al Walton di non essere cacciato dalla Forrester Creations. È un ottimo risultato per il ragazzo ma in cambio, il Forrester gli ha chiesto di tenersi lontano da Quinn e di fargli da avvocato nella causa di divorzio dalla Fuller. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Carter sentirà di dover informare di persona Quinn di queste novità. Non intenderà infatti lasciare che la donna lo scopra da sola e si senta ancora peggio di quanto ora stia. I due si incontreranno e nel raccontarsi le ultime cocenti novità, finiranno per sentire dentro di loro ancora una forte attrazione. Che scatti qualcosa di incontrollabile?

