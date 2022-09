Beautiful Anticipazioni 8 settembre 2022: Justin chiede perdono a Bill ma lo Spencer vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful e le Trame per la puntata dell'8 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Justin arrivare alla Spencer Creations e chiedere perdono a Bill. Il magnate, dopo aver compreso di essere stato pugnalato alle spalle, non ha però alcuna intenzione di scusarlo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: la conversazione tra Thomas, Bill, Katie e Wyatt viene interrotta da Justin. Il Barber si presenta in ufficio con il chiaro intento di parlare faccia a faccia con il suo capo. L'avvocato cerca il perdono di Bill, pentito per le sue azioni. Il magnate, sconvolto da quanto raccontato dal Forrester, gli chiede veloci e sincere spiegazioni. Come ha potuto pugnalarlo alle spalle? Dollar Bill è furioso e non intende cedere a compromessi. I suoi nemici devono essere puniti. Intanto Steffy, Ridge, Thomas e Brooke si riuniscono per parlare di Liam e Hope. Tutti e quattro sono felici che la coppia si sia riunita e sperano che ora, tra loro, le cose vadano per il verso giusto.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sconvolge Bill con il tradimento di Justin

Bill ha scoperto la verità su Justin. A raccontagli cosa è successo con il Barber è stato Thomas. Il Forrester è corso immediatamente alla Spencer Publications, per rivelare al magnate i loschi piani del suo braccio destro. Thomas ha ritenuto necessario che Bill fosse messo al corrente immediatamente che dietro al ritardo della sua scarcerazione c'è lo zampino del suo avvocato. La confessione del figlio di Ridge ha sconvolto tutti e le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le sue parole verranno confermate dal diretto interessato. Il legale interromperà l'incontro tra Thomas, il suo capo, Katie e Wyatt, confermando a tutti di aver tradito la Spencer Publications.

Justin chiede perdono ma Bill è furioso in Beautiful Anticipazioni 8 settembre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Justin interromperà la conversazione tra Thomas, Bill, Wyatt e Katie, confermando che parole del Forrester corrispondono a verità. Bill chiederà a tutti di essere lasciato solo con il suo collaboratore e tra i due comincerà un confronto molto acceso. Lo Spencer cercherà di capire come mai il suo più fidato amico e braccio destro, sia arrivato a tanto e lui gli rivelerà di essersi sempre sentito sfruttato e maltrattato da lui. Il Barber cercherà però di farsi perdonare, speranzoso di poter recuperare il loro rapporto. Bill non sarà per nulla di questo parere. Ora sono nemici e dovrà pagare per quello che ha fatto.

Beautiful Anticipazioni: Thomas felice per Hope e Liam

Thomas è tornato a casa da Steffy e Ridge, felice per quello che ha fatto. Il ragazzo è riuscito a salvare Liam da un carcere di massima sicurezza e ora lo Spencer può ricominciare la sua vita insieme a Hope. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il ragazzo, insieme a suo padre, sua sorella e Brooke – colpita da questo gesto ma ancora non completamente convinta che Thomas sia cambiato – rifletteranno sull'accaduto. Ridge darà la colpa a Bill; è lui, con le sue macchinazioni, il vero colpevole di questa storia e con la sua cattiveria stava per rovinare una famiglia. Brooke non sarà d'accordo. La Logan difenderà il suo ex marito a spada tratta, finendo per infastidire lo stilista.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 settembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.