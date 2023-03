Beautiful Anticipazioni 9 marzo 2023: Taylor è ancora innamorata di Ridge. Brooke pronta a eliminarla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 9 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke dovrà affilare le armi contro Taylor e dovrà farlo presto. La Hayes è ancora innamorata di Ridge.

Nella puntata di Beautiful in onda il 9 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, per Brooke le cose si metteranno molto male. È ormai chiaro che Taylor sia ancora innamorata di Ridge - sebbene abbia più volte ribadito di non volersi mettere in mezzo al suo matrimonio con la Logan - e che Steffy non veda l'ora che i suoi genitori tornino insieme. Il ritorno della Hayes sta causando un vero pandemonio e pure Sheila, informata da Deacon, non sarà contenta di doversi confrontare con la sua nemica numero 1. Insomma urge che Brooke faccia qualcosa e che lo faccia molto velocemente.

Anticipazioni Beautiful: Taylor confessa a Ridge di amarlo ancora

Ridge si sta lasciando consolare da Taylor. Il Forrester è arrivato alla casa sulla scogliera per poter parlare con qualcuno che lo capisca davvero. E lo ha trovato nella sua ex moglie, che da subito ha capito tutti i suoi problemi e si è schierata contro Deacon. I due hanno passato ancora un po' di tempo insieme e si sono confidati il loro reciproco affetto. La Hayes si è però sbilanciata un po' di più, confessando al Forrester di essere ancora innamorata di lui e di non poter mai cancellare i suoi sentimenti. I due piccioncini – Brooke non sarà d'accordo – si sono così abbracciati stretti e Steffy li ha trovati così. La ragazza si illuderà ancora di più che la sua famiglia possa finalmente riunirsi.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta a rimettere Taylor al suo posto

Hope e Deacon hanno cercato di rincuorare Brooke, dopo aver origliato – preoccupati – la conversazione al vetriolo tra la Logan e Ridge. La bionda ha rivelato alla figlia di essere molto preoccupata per quello che sta succedendo e di avere il timore che Taylor tornerà all'attacco. Brooke è convinta che Taylor sia ancora innamorata di suo marito e ovviamente non potrà permetterle di farsi avanti e di sfruttare questo momento di crisi tra loro. Sarà pronta quindi ad affrontare la sua nemica numero 1, per capire cosa voglia davvero. Non prima però di essersi confidata con sua sorella Katie, sua preziosa alleata.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Il ritorno di Taylor preoccupa Sheila

Il ritorno di Taylor non sarà fastidioso solo per Brooke ma anche per Sheila. La Carter ha scoperto della presenza della sua nemica tramite Deacon e non ha potuto nascondere un brivido. La rossa è perfettamente consapevole che ora dovrà affrontare due ostacoli al suo piano di riconquistare Finn. Non ci sarà solo Steffy da “battere” ma anche la Hayes, a cui ha sparato e che la odia dal profondo del suo cuore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 marzo all'11 marzo 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.