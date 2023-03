Beautiful Anticipazioni dal 6 all'11 marzo 2023: Brooke affronta Taylor. Sono in arrivo grandi e sconvolgenti sorprese!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 6 all'11 marzo 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 6 all'11 marzo 2023. Vi informiamo che dopo la recente scomparsa di Maurizio Costanzo, i palinsesti di Canale5 sono in continuo cambiamento. Per questa ragione gli episodi della Soap potrebbero subire modifiche e non rispettare la programmazione attualmente prevista sulla guida. Noi vi terremo sempre aggiornati su quanto accadrà nei prossimi giorni. Ma ecco le Anticipazioni e le Trame che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa:

Puntata in onda Lunedì 6 marzo 2023

Tra Ridge e Taylor cresce l'affinità tanto che la Hayes confessa all'ex marito di amarlo ancora. Il Forrester si intenerirà e si unirà con lei in un altro abbraccio. Steffy li troverà così e si unirà a loro. La Hayes confermerà alla figlia di voler restare a Los Angeles. Intanto Deacon informerà Sheila del ritorno della donna che la odia più di Steffy Forrester. La Carter non sarà per nulla contenta di sapere che Taylor Hayes è di nuovo in città. Brooke invece racconterà tutto a Katie.

Puntata in onda Martedì 7 marzo 2023

Dopo essersi confidata con Katie, Brooke deciderà di incontrare personalmente Taylor. La Logan troverà la sua rivale a casa di Steffy, da sola. La bionda non riuscirà a tenere a freno la lingua e punzecchierà la dottoressa, dicendole di essere tornata a Los Angeles con un tempismo perfetto. Taylor si affretterà a dirle di non avere intenzione di mettersi tra lei e suo marito e darà alla sua nemica numero 1, l'assist perfetto per chiederle di essere amiche. Questa richiesta piacerà molto alla psichiatra e le due, prima di salutarsi, finiranno per parlare di Thomas, Douglas, Hope, Liam, Steffy e persino di Stephanie. Intanto Steffy ribadirà al padre di non essere per nulla contenta di come Brooke si stia comportando con lui.

Puntata in onda Mercoledì 8 marzo 2023

Il faccia a faccia tra Brooke e Taylor si concluderà in modo pacifico. La Logan inviterà la sua rivale a passare il Natale a casa di Eric ma lei rifiuterà, dicendo di voler stare con la sua famiglia. Intanto Ridge assicurerà alla figlia di essere felice del ritorno di sua madre ma le dirà anche di non avere alcuna intenzione di lasciare sua moglie e di essere anzi sicuro che le cose tra loro si sistemeranno al meglio. Intanto Deacon e Sheila parleranno delle imminenti vacanze di Natale e la Carter manderà un messaggio a Finn, per chiedergli di passare le feste insieme. Deacon si dirà certo che nessuno di loro due sarà invitato a casa Forrester. E in effetti sarà proprio così. Mentre Steffy e Finn festeggeranno il primo Natale di Hayes e Liam e Hope trascorreranno del tempo con Douglas, Kelly e Beth, pronti ad andare a casa di Eric, Sheila e Deacon si scambieranno i regali nella stanza d'albergo.

Puntata in onda Giovedì 9 marzo 2023

Sheila vorrebbe passare un po' di tempo con Finn durante le vacanze di Natale ma il ragazzo non le ha neanche risposto al messaggio. La Carter deciderà di chiamarlo e il dottore, spinto da Steffy, le risponderà. Le ribadirà però di non aver alcuna intenzione di stare con lei, neanche in videochiamata. La rossa si infurierà e accuserà sia Steffy che Taylor di remare costantemente contro di lei. Sheila dirà a Deacon di essere gelosa del fatto che lui possa raggiungere Hope allo chalet e possa passare del tempo con lei e si rammaricherà di non avere neanche il modo di dimostrare di essere cambiata. Deacon cercherà di consolarla mentre Hope e Liam parleranno di come sarà bello festeggiare con i loro bambini il momento più magico dell'anno. La Logan confesserà al marito di aver invitato suo padre e gli dirà che lui non sarà costretto a stare con lei. Taylor invece, dopo aver assistito alla chiamata di Sheila, chiederà al genero come si senta e sconvolgerà sia lui che sua figlia con una proposta.

Puntata in onda Venerdì 10 marzo 2023

Taylor sconvolgerà Steffy e Finn con la sua proposta. La Hayes dirà loro che la cosa giusta da fare per tutti, è invitare Sheila a passare la Vigilia di Natale con loro. La dottoressa spingerà la figlia a ragionare per il bene di suo marito. Saranno sicuramente cauti e lei, vedendo la Carter faccia a faccia, capirà se è davvero cambiata come dice. I due ragazzi, ancora su di giri, chiameranno la rossa, che rimarrà ovviamente spiazzata e ringrazierà sia Taylor che Steffy per questa grande opportunità. Intanto a casa di Eric tutti saranno entusiasti della bella nottata che li aspetta. Liam informerà la famiglia che Hope sta salutando suo padre e che arriverà presto mentre tra Brooke e Quinn verrà sancita una tregua temporanea. Deacon consegnerà dei regali a sua figlia, per lei e i bambini, e le chiederà di fare gli auguri alla madre da parte sua. Intanto nella casa sulla scogliera, tutto sarà pronto all'arrivo di Sheila. Steffy sarà in tensione, così come Thomas ma Taylor rassicurerà tutti. Sheila farà il suo ingresso trionfale.

Puntata in onda Sabato 11 marzo 2023

Sheila entrerà a casa di Steffy, per passare qualche ora in compagnia di Finn e delle sua famiglia. La Carter ringrazierà moltissimo Taylor per averle dato questa possibilità e sarà felicissima di poter tenere in braccio Hayes. La malefica rossa, prima di andarsene, sentirà madre e figlia parlare di Ridge e di come sarebbero state contente di averlo là con loro. Si convincerà quindi che Taylor sia ancora innamorata del suo ex marito e che questo possa giocare a suo favore. Intanto a casa Forrester, Eric si metterà al piano, contento di passare le festività con tutte le persone che ama. Il giorno successivo, Brooke si recherà a Il Giardino per ordinare una bottiglia di champagne analcolico e troverà Deacon nelle vesti di cameriere. Lo Sharpe le dirà di aver solo sostituito un collega e le prometterà di consegnarle, per Capodanno, lo champagne che desiderà. All'improvviso i due saranno interrotti dall'arrivo di Sheila. La Logan andrà su tutte le furie mentre Deacon cercherà di cacciare la rossa, dicendole che loro due non devono più frequentarsi. La malefica madre di Finn dirà alla sua rivale di aspettarsi molto meglio da lei e le confesserà di preferirle di gran lunga Taylor, visto che la dottoressa si è mossa a compassione e le ha dato l'opportunità di dimostrare di essere cambiata. Sheila insomma confesserà a Brooke di aver passato alcune ore della Vigilia insieme a Finn e la bionda perderà completamente il senno, urlando che mai e poi mai lei permetterà una simile cosa a casa sua. Per Sheila Carter sarà l'ennesima dimostrazione che Brooke deve essere eliminata e comincerà a pensare come. Intanto Zende ritirerà l'anello da regalare a Paris, per farle la proposta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.

