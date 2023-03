Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per le puntate dell'8 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope cercherà di consolare Brooke ma la Logan le dirà di essere convinta che Taylor sia innamorata ancora di Ridge.

Nella puntata di Beautiful, in onda l'8 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Ridge trovare una grande consolazione in Taylor. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Forrester, tornato alla casa sulla scogliera per stare con la sua famiglia, continuerà a parlare con la sua ex moglie, l'unica che si sta rivelando in grado di capire pienamente le sue paure e le sue ansie. Intanto Hope cercherà di consolare sua madre. Brooke le confesserà di essere molto preoccupata per il suo futuro con il Forrester. La Logan senior è certa che il ritorno della Hayes non porterà a nulla di buono e dirà alla figlia di aver paura che la sua antica rivale, le porti via il consorte.

Anticipazioni Beautiful: Taylor consola Ridge

Taylor e Steffy sono schierate contro le Logan. Entrambe sono convinte che sia Brooke che Hope non stiano facendo gli interessi di Ridge ma se la giovane Forrester sembra determinata a convincere la madre a farsi di nuovo avanti con il suo ex, la dottoressa non intende mettersi di nuovo in mezzo. Conosce la situazione e sa benissimo che sarebbe la stessa e solita guerra. Le due sono state interrotte dall'arrivo dello stilista, che è rimasto a parlare da solo con la sua ex moglie. Ridge continuerà a confidarsi con Taylor e le dirà di essere arrabbiato come non mai e di sentire che solo lei, insieme a Steffy, è in grado di capirlo perfettamente. La psicologa cercherà di scherzarci su ma poi si lascerà andare a una confidenza che tiene nel cuore da ormai diversi anni: ama la sua famiglia e l'amerà sempre ma soprattutto non potrà mai smettere di provare lo stesso amore anche per lui.

Beautiful Anticipazioni: Brooke confida a Hope di aver paura di Taylor

Deacon e Hope hanno casualmente origliato la conversazione tra Brooke e Ridge e dopo aver capito che il Forrester se n'è andato di nuovo di casa, hanno deciso di entrare insieme, per dare conforto alla Logan. Deacon si è scusato più e più volte per avere causato una simile situazione e ha alla fine deciso di lasciare madre e figlia da sole, per confidarsi e consolarsi. Brooke comincerà a dire alla sua amata Hope, di essere molto preoccupata e gelosa per il ritorno di Taylor. Si dirà infatti convinta che la Hayes sia ancora innamorata di suo marito e che diversamente da quanto Ridge pensa, non vorrà sostenere la loro famiglia allargata ma continuerà a proteggere i suoi figli e a rivolere lo stilista tutto per lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a riunire la famiglia

I dubbi e le paure di Brooke potrebbero rivelarsi veri. Taylor infatti confesserà a Ridge di amarlo ma non gli dirà di volerlo separare da sua moglie. La Hayes si dimostrerà solo molto preoccupata per la sua serenità e cercherà di fargli capire di essere pronta a tutto per aiutarlo a recuperarla. Ben più determinata a rivedere la sua famiglia unita sarà Steffy. La ragazza non solo spingerà continuamente la sua mamma tra le braccia di suo padre ma cercherà aiuto da parte di suo fratello, alle prese pure lui con i “capricci” di una Logan, per vedere suo figlio Douglas.

