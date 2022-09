Beautiful Anticipazioni 7 settembre 2022: Bill scopre la verità su Justin. È la fine per il Barber?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful e le Trame per la puntata del 7 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Thomas informare Bill del tradimento di Justin. Come reagirà lo Spencer? Intanto Zende confessa a Paris di essere attratto da lei.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Thomas raggiunge la Spencer Publications per informare Bill di quanto successo con Justin. Il Forrester non può non raccontare allo Spencer dei loschi piani del suo braccio destro, deciso a vendicarsi di lui. Sia il magnate, che Katie e Wyatt saranno sconvolti e non riusciranno a credere alle loro orecchie. Davvero il Barber ha tradito il suo amico di sempre? E come reagirà Dollar Bill a questa novità? Intanto Paris, consapevole che Zoe non tornerà a Los Angeles tanto presto, chiede a Zende come si senta al riguardo e se provi ancora qualcosa per la sorella. Il Forrester le rivelerà di non essere interessato alla modella ma di provare qualcosa per lei.

Anticipazioni Beautiful: Thomas informa Bill su Justin

Liam e Bill sono fuori dai guai ma Justin Barber sta per affrontare il suo peggior nemico. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas, dopo aver informato la sua famiglia, correrà alla Spencer Publications per raccontare a Bill tutto quello che è successo. Il magnate deve sapere di avere un nemico in casa, deciso a vendicarsi di lui e pronto a distruggere non solo la sua vita ma anche quella dei suoi figli. Il Forrester entrerà nell’ufficio di Bill, trovandovi non solo lui ma anche Katie e Wyatt. Sarà allora che comincerà il suo tremendo racconto.

Bill scopre la verità su Justin in Beautiful Anticipazioni 7 settembre 2022

Thomas entrerà nell’ufficio di Bill, cogliendo di sorpresa Bill, Katie e Wyatt. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Forrester comincerà a raccontare tutto ai tre e rivelerà loro di essere stato ingabbiato, letteralmente, da Justin, deciso a non permettergli di correre da Baker. Bill sgranerà gli occhi; il suo Justin, il suo amico e braccio destro da anni, ha cercato di distruggerlo? Purtroppo sarà tutto vero. Il Barber ha cercato davvero di vendicarsi di lui e ha fatto di tutto perché Bill e addirittura Liam finissero i loro giorni in prigione. Il sangue di Dollar Bill ribollirà nelle sue vene. Il desiderio di farla pagare al suo falso amico sarà fortissimo.

Beautiful Anticipazioni: Zende rivela a Paris di essere attratto da lei

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che mentre Thomas sarà impegnato a rivelare a Bill i piani di Justin, Paris informerà Zende della decisione di Zoe di non tornare, per il momento, a Los Angeles. La ragazza cercherà anche di capire se il Forrester è ancora invaghito di sua sorella e gli chiederà se la sua assenza, e la fine della storia con Carter, abbiano fatto scattare in lui qualcosa. Zende le confermerà di non essere interessato a Zoe e di avere invece un debole per lei. Tra i due scoppierà la passione. Faranno sul serio?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 settembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.