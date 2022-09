Beautiful Anticipazioni 6 settembre 2022: Liberi! Liam e Bill fuori dai guai

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 settembre 2022. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.45 su Canale5 vedremo Liam e Bill conquistare la libertà. L’arrivo del telefono di Thomas alla stazione di polizia, è la prova che serviva a Baker per credere a Thomas e Hope. Un colpo di fortuna che permette però agli Spencer di lasciare la prigione e di essere liberi. Liam, in lacrime, può tornare a casa dalla sua famiglia. Mentre il ragazzo potrà finalmente riabbracciare le sue bambine, Thomas racconterà a Ridge, Eric e Brooke che Justin ha tradito Bill e lo ha tenuto prigioniero.

Anticipazioni Beautiful: Liam è libero!

Hope non ha mollato e un miracolo ha salvato Liam. Mentre il ragazzo stava per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza, in centrale è arrivato il cellulare di Thomas con la video-confessione di Vinny ripristinata. La Logan ha quindi convinto Baker dell’innocenza del marito ed è corsa da lui, per rivelargli che finalmente è libero. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che lo Spencer, così come Bill, potrà tornare a casa dai suoi cari. L’incubo è finito!

Eric, Ridge e Brooke sconvolti da Justin in Beautiful Anticipazioni 6 settembre 2022

L’arrivo del cellulare di Thomas ha salvato Liam e Bill. Justin deve averci ripensato ma questo non cambia che l’avvocato abbia tradito gli Spencer, riuscendo - per un pelo - a rovinare a entrambi la vita. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Eric, Brooke e Ridge - informati dei piani del Barber - faranno molta fatica a credere che il braccio destro di Bill abbia davvero tradito il suo capo. I tre saranno ancora più sconvolti dalla notizia che Justin, pur di prendersi la sua vendetta, ha imprigionato Thomas e lo ha tenuto prigioniero all’interno di una gabbia, mentendo a tutti. Ridge avrà così la conferma che il legale della Spencer Publications gli ha mentito. Il Forrester sarà furioso!

Beautiful Anticipazioni: Thomas pronto a rivelare tutto a Bill

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas non informerà solo i suoi parenti di quanto successo. Il ragazzo vorrà raccontare tutto anche a Bill. È giusto che lo Spencer sappia che il suo braccio destro non gli è più fedele e che ha tentato di vendicarsi di lui e di prendere in mano la Spencer Publications. Come reagirà Dollar Bill a questa informazione? Riuscirà a chiarirsi con il Barber e a perdonarlo? Intanto Liam non riuscirà a credere di avere una chance per vivere la sua vita con la sua amata famiglia.

