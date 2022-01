Beautiful Anticipazioni 7 gennaio 2022: Wyatt e Flo convincono Shauna a lasciare casa di Eric

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 7 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che, Wyatt e Flo, preoccupati dalla furia di Quinn, convincono Shauna a lasciare casa di Eric!

Beautiful Anticipazioni: Wyatt e Flo parlano con Shauna

Wyatt e Flo, scoperto che Shauna alloggia da Eric, sono un po' preoccupati. La notizia ha lasciato sconvolta Quinn, tanto da renderla furiosa e ancora più pericolosa di prima. I due giovani, che hanno generosamente ospitato la designer, vivono infatti nell'ansia, la farneticante presenza della Fuller è diventata davvero insostenibile. E' per questo che decideranno di interpellare Shauna per capire i motivi della sua permanenza a casa Forrester e per cercare di mediare tra lei e l'ex amica, ma la donna avrà solo una risposta: non è stata una sua scelta, ma è stato Eric ad insistere!

Shauna accetta di lasciare casa di Eric, nella Puntata di Beautiful del 7 gennaio 2021

Wyatt e Flo sono stanchi e preoccupati, Quinn è incontenibile e loro hanno bisogno di aiuto per riuscire a gestirla. E' per questo che si rivolgono a Shauna. I due non sono proprio riusciti a comprendere le motivazioni della Fulton. Perché ha accettato l'ospitalità di Eric? Shauna, candidamente, chiarisce che è stato Eric ad insistere e che assolutamente non pensava di inimicarsi Quinn. In fondo le due sono amiche, e Shauna potrebbe mediare per conto della Fulton con il Forrester, la designer però non è sembrata affatto convinta delle buone intenzioni della donna. E' proprio questo che Wyatt e Flo cercheranno di farle capire, mettendola inoltre in guardia sui motivi di Eric: "ti sta usando perché vuole farla pagare a Quinn". Pare che dopo questo confronto Shauna deciderà finalmente di lasciare casa Forrester!

Beautiful Anticipazioni: Liam solo contro Thomas

Liam, furioso e incredulo, ha cercato manforte nel suo ex nemico, Finn, in passato pronto a metterlo in guardia, purtroppo il medico gli ha negato il suo sostegno. Thomas è un fratello per Steffy, un amico per Hope e un padre per Douglas, ha il diritto di tentare di ricostruire tutti questi rapporti e ha bisogno di aiuto per farlo, non certo di qualcuno che continui ad ostacolarlo. E' per questo che Finn, ha affrontato duramente Liam, chiarendogli i suoi sospetti: "sei tu ad essere ossessionato da Thomas, non lui da Hope!" Liam è rimasto completamente solo e la guerra con Thomas sembra ormai persa, nonostante quanto accaduto in passato infatti, nessuno sembra dubitare del ragazzo e soprattutto, tutti si prodigano per aiutarlo concedendogli mille occasioni. Ma per lo Spencer il figlio di Ridge non è cambiato, anzi, più forte di prima, si sta adoperando per mettere in atto un'altra diabolica trappola: approfittando ancora una volta dell'amore di Hope per Douglas, l'ha convinta a seguirlo allo chalet per fare, insieme, una sorpresa al bambino!

