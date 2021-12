Beautiful Anticipazioni 15 dicembre 2021: Eric mette Quinn e Shauna l'una contro l'altra!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 15 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Quinn, scoperto il tradimento di Shauna, si scaglierà contro di lei con forza!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la doppia puntata del 15 dicembre 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.44 su Canale5, Quinn chiede spiegazioni ad Eric sulla presenza di Shauna in casa, e lui ribadisce che è sua ospite. Le due donne, rimaste sole, hanno un'accesa discussione.

Beautiful Anticipazioni: Quinn cerca il perdono di Eric

Eric, scoperte le manipolazioni di Quinn ai danni di Ridge, motivate dalla crudele smania di colpire Brooke, ha lasciato la moglie su due piedi: "Pensavo fossi cambiata e invece sei solo una pazza!". Un duro colpo per la designer che, in tutti questi anni di matrimonio con Eric, ha sempre desiderato una sola cosa: riuscire a scalzare l'Ex! Eric ora è irremovibile, non ha intenzione di perdonare sua moglie, nonostante Quinn si stia prodigando per riuscire ad ottenere la sua clemenza. La donna ha messo da parte l'orgoglio ed è corsa a Villa Forrester pronta a supplicare il marito di dargli un'altra occasione.

Beautiful Anticipazioni: Shauna vive da Eric. Quinn è furiosa!

Purtroppo con Eric non va come sperato, non solo il Forrester non ha intenzione di ascoltarla, ma Quinn scopre che sta segretamente ospitando la sua ex alleata, Shauna. Eric, comprensivo nei confronti della Fulton, secondo lui vittima delle manipolazioni della moglie, le ha infatti offerto di tornare a vivere a Villa Forrester. Quinn non riesce a crederci: Eric l'ha lasciata e la sua amica l'ha tradita tramando alle sue spalle. Shauna è ben consapevole di aver collaborato al piano di Quinn, ma svegliata dal vecchio torpore, ha finalmente compreso di essere stata una pedina nella mani della Fuller. E' per questo che in fondo pensa di meritare più di lei il perdono di Eric!

Quinn contro Shauna. Eric si vendica! Nella Puntata di Beautiful del 15 dicembre 2021

L'offerta di Eric ha rappresentato per Shauna una importante occasione di riscatto. Nonostante un po' di titubanza iniziale, ha infatti riflettuto sulla situazione e si è posta una domanda importante: deve davvero qualcosa alla sua amica Quinn? Sarà proprio questo che ribadirà alla Fuller quando, scoperta la sua presenza in casa di Eric, la attaccherà furiosa. Tra le due amiche lo scontro sarà accesissimo, Eric, in disparte, godrà nel vederle farsi la guerra, lo scopo del Forrester pare infatti essere proprio questo: vendicarsi di sua moglie!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.