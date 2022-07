Beautiful Anticipazioni 6 luglio 2022: Quinn cede e confessa a Shauna la sua notte di passione. Intanto Zoe...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5, Liam è felice di essere tornato a casa ma i sensi di colpa non riescono a lasciarlo in pace. Questo stato d'animo lo porterà a fare una scelta clamorosa. Il ragazzo perdonerà Thomas, il suo storico e terribile rivale. Il Forrester e Hope ne saranno piuttosto sorpresi. Cosa è successo allo Spencer? Qualcosa deve averlo cambiato. Intanto Quinn, tornata a casa dopo il confronto con Zoe, confessa a Shauna di aver fatto l'amore con Carter e di aver passato la notte da lui. Zoe invece cerca ancora di convincere il Walton a tornare insieme a lei.

Liam perdona Thomas in Beautiful Anticipazioni 6 luglio 2022

Liam è tornato a casa. Hope ha deciso di mettere da parte il suo rancore e sebbene sia convinta di non riuscire a dimenticare tutto quello che è successo, ha scelto di dare un'altra opportunità al marito. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i due, felici, si recheranno alla Forrester Creations. Una volta entrati nell'ufficio di progettazione, si imbatteranno in Thomas, intento a realizzare dei nuovi modelli. Il ragazzo rivelerà loro di doversi distrarre dalla morte di Vinny e che solo con il disegno riesce a fugare i suoi dispiaceri. Sarà in quel momento che Liam, già duramente messo alla prova dai suoi sensi di colpa, si rivolgerà al suo vecchio nemico, con un qualcosa di clamoroso da dirgli. Lo Spencer perdonerà Thomas per tutto quello che ha fatto. Sia il figlio di Ridge che Hope rimarranno senza parole. Che è successo a Liam, tanto da spingerlo a mettere una pietra sopra sulla sua inimicizia con Thomas?

Anticipazioni Beautiful: Quinn faccia a faccia con Zoe

Dopo aver lasciato casa di Carter, Quinn si è recata alla Forrester Creations per incontrare Zoe. La Fuller sa di dover affrontare, prima o poi, la ragazza e di doverle raccontare cosa è successo con il Walton. Quinn ha ovviamente deciso di mantenere il segreto sulla sua notte di passione con l'affascinante avvocato e di dire a Zoe una bugia. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che l'incontro tra le due sarà difficilissimo per la signora Forrester. Zoe le si presenterà felicissima di vederla e desiderosa di notizie. Quinn le dirà che la situazione si è sbloccata ma non riuscirà a finire alcuna frase che la modella, travisando il tutto, comincerà a tessere le sue lodi e a ringraziarla. Poi, ancora su di giri, la informerà di voler raggiungere immediatamente Carter per parlargli faccia a faccia.

Quinn confessa a Shauna di aver fatto l'amore con Carter in Beautiful Anticipazioni 6 luglio 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Zoe lascerà Quinn senza che la Fuller possa minimamente riuscire a frenare l'entusiasmo della modella. La ragazza, felice e sicura che la sua amica sia riuscita a sghiacciare il cuore di Carter, raggiungerà il suo ex fidanzato nel suo ufficio. Una volta dentro, tornerà alla carica e cercherà di convincerlo a tornare insiene a lei. Intanto Quinn, tornata a casa, incontrerà Shauna. La sua amica la vedrà turbata e comincerà a farle delle domande. La Fuller non potrà mentirle e le confesserà di aver passato la notte fuori casa, tra le braccia di un altro uomo: Carter Walton. La Fulton rimarrà senza parole. Cosa sta succedendo alla sua vecchia compagna di avventure?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.