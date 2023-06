Beautiful Anticipazioni 5 giugno 2023: Steffy lotta tra la vita e la morte

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy è in coma e rischia di morire. Ridge, Taylor e Thomas temono di perderla come successo con Phoebe. Intanto Deacon arriva da Sheila per informarla della morte di Finn.

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge, Taylor e Thomas si rinuniranno tutti al capezzale di Steffy. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che i Forrester saranno molto preoccupati per la ragazza, che ha perso molto sangue e ora lotta tra la vita e la morte. Bridget rivelerà a tutta la famiglia che la situazione è preoccupante e confermerà loro che per Finn, invece, non c'è stato nulla da fare. Intanto Deacon arriverà all'hotel di Sheila e la informerà che suo figlio è morto. La Carter, che fingerà ovviamente di non sapere nulla, crollerà distrutta.

Anticipazioni Beautiful: Ridge, Taylor e Thomas corrono in ospedale

Deacon ha trovato Finn e Steffy in una pozza di sangue. Lo Sharpe ha immediatamente chiamato sia i soccorsi che Ridge, al quale – non senza fatica – ha rivelato quanto successo. Il Forrester, informati Taylor e Thomas, con lui in ufficio, è corso con loro in ospedale, per accertarsi di persona di quanto accaduto e per stare accanto a Steffy. I tre hanno scoperto che la povera ragazza è finita in coma e che le sue condizioni sono purtroppo molto gravi. A dir loro tutto sarà Bridget, che ha preso in custodia la sua sorellastra e ha promesso ai Forrester di fare tutto quello che è in suo potere. La ragazza ha però confermato a tutti che Finn è morto.

Beautiful Anticipazioni: I Forrester sono disperati. Steffy si salverà?

Quanto successo darà un dolore immenso ai Forrester. Ridge, Taylor e Thomas rivivranno l'incubo della morte di Phoebe e spereranno che la stessa sorte non tocchi alla sua gemella. Steffy deve sopravvivere e lo deve fare per i suoi figli, Kelly e Hayes. Sarà soprattutto il piccolo di casa a dover avere la sua mamma accanto, visto che Finn – suo padre – è morto. I tre cercheranno di farsi forza l'uno con l'altro e Taylor otterrà da Bridget il permesso di entrare nella stanza di sua figlia, per starle accanto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon informa Sheila che Finn è morto

Sheila ha ucciso Finn e dopo aver sparato pure a Steffy, ha lasciato i due ragazzi agonizzanti a terra. La Carter è fuggita e si è nascosta nella stanza del suo hotel. Sarà là che verrà raggiunta da Deacon, arrivato da lei per informarla di quanto accaduto. Lo Sharpe, all'oscuro delle colpe della rossa, tenterà di trovare le parole giuste per dire alla sua amica che suo figlio è stato ammazzato. Sheila fingerà di non sapere nulla e scoppierà in un pianto a dirotto, distrutta e sofferente. E in parte sarà pure vero, peccato che la responsabile sia proprio lei.

