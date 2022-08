Beautiful Anticipazioni 5 agosto 2022: Bill è il vero colpevole! Liam verrà scagionato?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 5 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Bill prenderà la decisione di recarsi in centrale e confessare di essere lui il colpevole. Lo Spencer spera che così facendo il figlio venga scagionato. Anche Hope è dello stesso parere.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: l'interrogatorio di Liam ha lasciato Baker con molti punti di domanda. Il detective è certo che il ragazzo stia nascondendo qualcosa e stia coprendo qualcuno e le sue sensazioni verranno presto confermate. Bill, informato da Hope della scelta di suo figlio di costituirsi, mosso da un motto di generosità verso il suo primogenito, si precipiterà in centrale per raccontare a Baker la verità. Lo Spencer gli riferirà di essere stato lui a insabbiare le prove dell'assassinio di Vinny e cercherà di convincere la polizia a rilasciare Liam. Ma ci riuscirà? Intanto Hope continua a confidare le sue ansie a sua madre. La ragazza spera che suo suocero confessi e salvi il suo amato marito.

Anticipazioni Beautiful: La confessione di Liam non convince Baker

Liam si è costituito ma la sua confessione non ha convinto per nulla Baker. A lasciare perplesso il detective è la dinamica di quello che è successo. Ammettendo che lo Spencer abbia investito Vinny, come ha fatto ad avere la lucidità e la prontezza di far sparire tutte le prove così velocemente? Deve esserci qualcuno che lo ha aiutato. Nonostante le continue domande a proposito, il ragazzo non sembra vacillare e continua a ripetere che è lui, e solo lui, il colpevole. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che presto tutto cambierà e che i dubbi del poliziotto verranno confermati.

Bill è il vero colpevole. Lo Spencer confessa! Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 agosto 2022

Bill ha sperato fino all'ultimo che suo figlio non si costituisse ma quando Hope si è presentata da lui, sola, e gli ha confessato quello che era successo, lo Spencer ha dovuto mettere da parte ogni speranza residua. Il magnate ha accusato la piccola Logan di aver consigliato male suo marito e di non aver voluto e preservato il bene della loro famiglia. Furioso più che mai, Bill ha preso una decisione: salvare Liam a ogni costo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, deciso a far scagionare il suo ragazzo, si recherà alla polizia e chiederà di parlare con Baker. Una volta faccia a faccia con lui e con accanto Liam, Bill confesserà di essere stato lui a insabbiare le prove e ad aver costretto il figlio a tacere. Il detective guarderà padre e figlio quasi con compassione. I suoi sospetti erano fondati ed ecco finalmente la verità.

Beautiful Anticipazioni: Hope spera ancora che Liam possa salvarsi

Bill correrà alla polizia con l'intento di scagionare Liam da ogni accusa. Il ragazzo non ha investito di proposito Vinny e a insabbiare il tutto è stato lui. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Baker non sarà però del tutto d'accordo e dirà loro che hanno avuto tanto tempo per raccontare quanto successo e che sebbene Liam non abbia voluto uccidere il Walker, ha comunque taciuto sino a ora. Intanto allo chalet, Hope continuerà a confidarsi con sua madre. La ragazza cercherà consolazione in Brooke e le racconterà di come Bill sia coinvolto nella faccenda. La sua speranza è che suo suocero si presenti alla centrale e confessi. È convinta che così facendo suo marito si salverà. Ma si sbaglia di grosso!

