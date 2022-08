Beautiful Anticipazioni 3 agosto 2022: Liam si è costituito ma Baker sospetta che nasconda ancora qualcosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 3 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Liam si costituisce ma non chiarisce le dinamiche di quella terribile notte. Baker comincia a sospettare che il ragazzo stia nascondendo qualcosa o coprendo qualcuno.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 agosto 2022. Nei due episodi in onda su Canale5 a partire dalle 13.45, Liam si è presentato alla polizia e ha rivelato di essere lui l'uomo che cercano per la morte di Vinny Walker. Il ragazzo ha confessato tutto a Baker ma il detective, già delle prime parole dello Spencer, ha capito che il ragazzo sta nascondendo qualcosa. Possibile che Liam Spencer, un giovane che lui conosce molto bene e che non farebbe male a una mosca, possa aver orchestrato così lucidamente l'insabbiamento delle prove a suo carico? Qualcosa non torna. Intanto Steffy rivela a Ridge di aspettare un maschietto mentre a Hope, ancora piuttosto scossa dall'accaduto, tocca un compito piuttosto ingrato: informare Bill che suo figlio si è costituito.

Anticipazioni Beautiful: Liam si è costituito

È la fine per Liam Spencer. Il ragazzo ha deciso di presentarsi alla polizia per raccontare tutto. È arrivato il momento che Baker sappia che è lui il colpevole della morte di Vinny Walker. Il giovane Spencer ha rivelato al detective di essere lui la persona che cercano e ha cominciato a raccontare di aver investito Vinny quella terribile notte e di essersene andato senza prestargli soccorso. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Liam continuerà a fare il mea culpa senza però chiarire come abbia fatto sparire le prove a suo carico, cosa che comincerà a insospettire Baker. Le cose si metteranno davvero male per il marito di Hope, ora in manette e prossimo a passare la sua vita in carcere.

Baker sospetta che Liam non sia del tutto sincero in Beautiful Anticipazioni 3 agosto 2022

La confessione di Liam non convincerà del tutto Baker. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il detective comincerà a sospettare che il ragazzo, reticente ad andare a fondo sulla faccenda, stia nascondendo qualcosa o meglio coprendo qualcuno. Come ha fatto, da solo, a far sparire così velocemente le prove a suo carico ma soprattutto non è proprio da lui aver insabbiato così lucidamente il tutto. Baker vorrà vederci chiaro. Liam cederà e confesserà di non essere stato da solo durante quella terribile notte oppure continuerà a ripetere la sua frase, “Sono stato io, ora hai il tuo uomo”?

Beautiful Anticipazioni: Hope informa Bill che Liam si è costituito

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che mentre Steffy e Finn correranno alla Forrester Creations felici e riveleranno a Ridge di aspettare un maschietto, Hope dovrà informare Bill delle decisioni di suo figlio. Dopo le 24h, lo Spencer junior ha scelto di proseguire con la sua scelta, ovvero quella di costituirsi. La Logan busserà alla porta dell'ufficio di Bill e gli dirà che il suo primogenito è alla polizia, davanti a Baker e che ha confessato tutto. Il magnate andrà su tutte le furie e la sua ira non avrà confini.

