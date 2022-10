Beautiful Anticipazioni 4 ottobre 2022: Qualcuno sta per rovinare le nozze di Steffy e Finn...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, vedremo una vecchia conoscenza fare ritorno a Los Angeles... e sconvolgere Steffy, Finn e tutti gli invitati al loro matrimonio!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 ottobre 2022. Ecco che cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale 5: Steffy e Finn si stanno sposando. Tutti i presenti sono emozionati, e felici, tanto quanto loro due. Peccato che qualcuno stia per rovinare questa meravigliosa festa....

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn si stanno sposando!

Steffy e Finn stanno finalmente coronando il loro sogno d'amore. L'amministratore delegato della Casa di moda e l'aitante dottore si stanno giurando di amarsi e rispettarsi finché morte non li separi al cospetto dei loro cari. Dopo l'incubo del test di paternità manomesso da Vinny Walker, il quale ha rischiato di separarli per sempre, la Forrester e John si stanno godendo il lieto fine che meritano.

Tutti commossi al matrimonio di Steffy e Finn, nelle Anticipazioni di Beautiful del 4 ottobre 2022

Come la giovane ed il suo bel medico, anche i loro parenti ed amici sono emozionati nel vederli scambiarsi le promesse. Dopotutto, nessuno stava aspettando altro che Steffy e Finn convolassero a nozze. Eric, Ridge, Brooke, Thomas, ma anche i nuovi arrivati, Jack e Li, persino Pam, Zende e Paris, e poi Liam ed Hope, che è la damigella d'onore, sorridono, assistendo alla scena, con gli occhi lucidi.

Beautiful Anticipazioni: Qualcuno trama nell'ombra...

Tutto sta andando per il meglio: il matrimonio tra la madre ed il padre del piccolo Hayes sembra essere davvero una favola. Intanto, però, c'è qualcuno che trama nell'ombra. Nessuno potrebbe mai sospettare che una vecchia conoscenza stia per fare il suo ritorno - decisamente sgradito - a Los Angeles. La Forrester e John, così come gli invitati al loro grande giorno, ancora non lo sanno, ma sta per succedere qualcosa di totalmente inatteso che sconvolgerà tutti gli equilibri, ed andrà a guastare l'atmosfera gioiosa che c'è...

