Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Brooke confessa a Ridge di essere preoccupata per il matrimonio tra Hope e Liam, Steffy rabbrividirà a causa di una confessione da parte di Finn.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, che vedremo in onda il 1° febbraio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke continuerà a essere molto preoccupata per le scelte di Hope. La Logan confiderà a Ridge di aver paura che la presenza di Deacon possa rovinare il matrimonio tra la sua bambina e Liam. Lo Spencer è infatti contrario ad accettare lo Sharpe nella sua vita e non ne ha fatto né ne farà mai mistero. Intanto Steffy scoprirà che Finn vuole scoprire chi sia il suo padre naturale. Spaventata che il ragazzo, per scoprirlo, possa riavvicinarsi a Sheila, gli consiglierà di assumere un investigatore privato. Il ragazzo le risponderà che ci penserà, poi si recherà a Il Giardino per pranzare da solo. Sarà là che incontrerà la Carter.

Anticipazioni Beautiful: Hope insiste con Liam affinché lui accetti Deacon

Hope è fuori controllo e Liam è l'ultima speranza. Steffy, Brooke e Ridge hanno grande fiducia in lui e lo ritengono il solo che possa convincere la Logan a lasciar perdere Deacon Sharpe. Ma i tre si sbagliano di grosso. Hope non ha alcuna intenzione di mollare la presa ed è sempre più convinta che suo padre debba fare parte della sua vita. La ragazza cercherà di convincere suo marito a dare allo Sharpe una possibilità ma lo Spencer non riuscirà proprio a fidarsi di un uomo che ha messo più e più volte in pericolo la vita delle Logan. L'insistenza di Hope potrebbe però portarlo a capitolare e per amor suo, potrebbe davvero decidere di non combattere più contro il nemico di Ridge.

Brooke teme che Deacon separi Hope e Liam: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 1° febbraio 2023

Brooke sta vivendo un incubo. Non solo rischia di perdere Hope ma ha paura che la presenza di Deacon distrugga il matrimonio di sua figlia con Liam. La Logan non riesce e non riuscirà a darsi pace. Dopo aver informato Steffy e Ridge che lo Spencer è tornato a casa e sta per scoprire cosa è successo in sua assenza, cercherà conforto in suo marito. La bionda confesserà di nuovo al consorte di temere che il rapporto tra Hope e Liam possa guastarsi a causa dello Sharpe, diventato ormai il pensiero fisso della sua bambina. Ridge cercherà di calmarla e la rassicurerà che niente e nessuno potrà distruggere il forte legame tra il figlio di Bill e sua moglie. Il Forrester anzi sarà convinto che il rampollo di Dollar Bill sarà in grado di convincere la consorte a lasciar perdere la riconciliazione con il suo papà e a pensare al bene della loro famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Steffy sconvolta da una confessione di Finn

Mentre Brooke e Ridge torneranno a casa, Steffy si attarderà in ufficio per finire un lavoro rimasto in sospeso. Finn arriverà da lei nella speranza di riuscire a pranzare insieme. La Forrester gli dirà di essere impegnata e gli prometterà di finire al più presto. Steffy si renderà conto che il suo amato marito ha qualcosa che lo turba. Colto in fallo, il dottore le confesserà di essersi interrogato, in tutti questi giorni, su chi possa essere il suo vero padre. La ragazza rabbrividirà e gli farà promettere di non fare mosse azzardate, soprattutto di non riavvicinarsi a Sheila, per sapere di più sulla sua nascita e gli prometterà di assoldare un investigatore privato per scoprire la verità. Finn gliene sarà grato ma le cose degenereranno una volta che il ragazzo, da solo, sarà arrivato a Il Giardino. La Carter sarà infatti al ristorante in compagnia di Jack. Il Finnegan senior la starà ringraziando per aver mantenuto il loro segreto ma quando si accorgerà della presenza di suo figlio appena arrivato al locale, si affretterà a nascondersi. E farà bene, visto che Finn – incuriosito dalla presenza della sua madre naturale – comincerà a farle una sola domanda: chi è il mio vero padre?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.