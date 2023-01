Beautiful Anticipazioni 3 gennaio 2023: Confessioni difficili. Carter in difficoltà?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Katie racconterà alle sorelle della sua conversazione con Carter, il Walton dovrà affrontare nuovamente Eric e Ridge.

Il confronto tra Katie e Carter riserverà delle grandi sorprese. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda alle 13.45 su Canale5, il 3 gennaio 2023, vedremo il Walton impegnato rincuorare Eric e Ridge e confermare a entrambi che il suo interesse per Quinn è finito. Intanto Katie rivelerà alle sorelle di aver trovato un buon amico in Carter e di essere molto felice di aver scoperto di avere molti punti in comune con lui. Ma le novità, per le sorelle Logan, non finiranno qui. Anche Donna si lascerà andare a una confessione che farà strabuzzare gli occhi a Brooke mentre Hope e Thomas si interrogano su che fine abbiano fatto Paris e Zende, in ritardo per la riunione di lavoro.

Difficili confessioni: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful

Katie si è consolata con Carter. I due hanno avuto un confidenziale faccia a faccia e hanno scoperto di avere molto in comune. Entrambi hanno avuto una vita sentimentale molto travagliata e che li ha messi a dura prova ma soprattutto sono desiderosi di trovare finalmente la persona giusta, quella in grado di amarli senza se e senza ma. Carter ha rivelato alla Logan che tra lui e Quinn è tutto finito ma dovrà ancora affrontare l'argomento Fuller con Ridge ed Eric. I Forrester si assicureranno che il loro avvocato abbia chiuso definitivamente con la sua amante e che non abbia in mente di ritornare alla carica. Il ragazzo assicurerà a entrambi di non avere più alcuna intenzione di mettersi in mezzo e che riuscirà a togliersi dalla testa il suo amore per la donna del suo capo.

Beautiful Anticipazioni: Katie confessa il suo interesse per Carter

Il faccia a faccia con Carter sembra aver fatto breccia nel cuore di Katie. La Logan rivelerà alle sue sorelle di essere stata piacevolmente colpita dal Walton, che non credeva un uomo così tanto sfortunato in amore e così tanto simile a lei. Le sue parole faranno strabuzzare gli occhi sia a Brooke che a Donna, che cominceranno a pensare che la sorella si sia finalmente liberata dall'incubo di Bill e che sia pronta a voltare pagina. Che Carter Walton sia la persona giusta? Poco dopo, alla Forrester Creations, anche Donna si lascerà andare a una confessione inaspettata. Dirà a Brooke di non aver fatto ancora spazio a un altro uomo, perché ancora innamorata di Eric.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas si interrogano su dove siano finiti Paris e Zende

Mentre le sorelle Logan si lasciano andare a confessioni inaspettate, Thomas e Hope attendono che Zende si presenti alla riunione fissata per quella mattina. Il ragazzo non è ancora arrivato e i due sono piuttosto infastiditi dalla cosa. Il Forrester confessa alla sua ex moglie di non aver sentito la sua coinquilina rincasare e sospetta, a ragione, che abbia dormito fuori. Zende e Paris sono più uniti che mai e hanno appena passato una notte d'amore insieme, la prima di una lunga serie. I piccioncini sentono di aver trovato finalmente la persona giusta e sono felici ma in azienda li attende una bella tirata d'orecchio per il loro inaccettabile ritardo.

