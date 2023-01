Beautiful Anticipazioni 2 gennaio 2023: Zende e Paris sempre più uniti. Thomas li lascerà in pace?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Zende e Paris saranno sempre più uniti. Thomas ne sarà geloso?

Paris e Zende sono sempre più uniti. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 2 gennaio 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, Zende vorrà passare sempre più tempo insieme alla sua compagna. Il ragazzo è molto innamorato di Paris e vuole dimostrarle di essere pronto a fare sul serio. I due ragazzi si lasceranno andare a una serata romantica insieme, la loro prima notte d'amore. Ma la loro relazione sarà al sicuro? Thomas non cercherà in qualche modo di ostacolarli?

Anticipazioni Beautiful: Katie e Carter sempre più vicini

Katie si sta consolando con Carter mentre Bill passerà al piano B, presentandosi alla Forrester Creations, per chiedere a Brooke di aiutarlo a riconquistare la sua ex moglie. La risposta della Logan sarà piuttosto ambigua. Brooke non vorrà più vedere sua sorella soffrire ma le parole dello Spencer faranno comunque breccia nel suo cuore. La donna cercherà di capire come agire interrogando la sua sorellina sui suoi sentimenti e quando scoprirà della sua chiacchierata con il Walton, comincerà a dubitare che l'uomo giusto per lei sia il loro Bill. Che Carter sia la persona adatta a lei, visto tutte le affinità che Katie dice di aver trovato con lui?

Zende e Paris sempre più uniti: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 2 gennaio 2023

Paris ha capitolato e ha accettato di trasferirsi a casa di Thomas nonostante il ragazzo le abbia riferito di non poter più lasciargliela libera. I due dovranno dividerla. La Buckingham è comunque contenta e come lei anche Zende. Il giovane Forrester è felicissimo della sua relazione con Paris e non vede l'ora di dimostrarle di fare sul serio. Le ha infatti organizzato una serata romantica. Paris e Zende passeranno insieme una notte d'amore meravigliosa, che li unirà moltissimo. Ma la loro relazione sarà ostacolata? Thomas riuscirà a non mettersi in mezzo? Lo stilista è chiaramente ossessionato dalla sua nuova coinquilina e potrebbe non riuscire a trattenere i suoi istinti. Hope stessa si renderà conto che la situazione potrebbe degenerare da un momento all'altro.

Beautiful Anticipazioni: Hope scopre che Paris si è trasferita a casa di Thomas

Il trasferimento di Paris a casa di Thomas lascerà di stucco persino Hope. La Logan scoprirà che la ragazza ha deciso di diventare la coinquilina del Forrester quando andrà a trovare il Forrester a casa, per parlare di lavoro. Hope si troverà in un certo imbarazzo e si chiederà se Zende sia davvero così felice che la sua fidanzata abiti con un altro uomo. Thomas la rassicurerà che tutto sta andando come dovrebbe e che la loro amica, in quel momento, è proprio in compagnia del suo fidanzata, con cui sicuramente passerà una notte fantastica.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 gennaio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.