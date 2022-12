Beautiful Anticipazioni 31 dicembre 2022: Katie si consola con Carter. Bill costretto a usare un'arma segreta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Katie e Carter si lasceranno andare ad accorate confessioni mentre Bill passerà all'attacco con un arma segreta. Intanto Zende e Paris saranno sempre più uniti.

Per Carter e Katie è un'occasione unica. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 31 gennaio 2022, in onda alle ore 14.00 su Canale5, la conversazione tra Katie e Carter assumerà dei toni molto particolari. I due ragazzi si lasceranno andare a confessioni che mai nella vita avrebbero pensato di fare e capiranno di aver avuto delle vite molto simili. Intanto Bill, deciso a non arrendersi, deciderà di passare al piano B e di chiedere aiuto a una persona che è sicuro possa aiutarlo a riconquistare la sua ex moglie: Brooke.

Anticipazioni Beautiful: Katie e Carter anime affini

Katie busserà alla porta di Carter con la chiara intenzione di capire perché il Walton abbia accettato un triangolo amoroso con Quinn. La Logan non avrebbe mai pensato che l'incontro con l'avvocato si trasformasse in qualcosa di molto più intimo. Per i due, il faccia a faccia, sarà l'occasione di rivelarsi segreti mai confessati e scopriranno di avere molto in comune. Katie e Carter saranno molto intimi e questo disturberà molto presto un terzo incomodo: Bill Spencer.

Katie confessa a Carter della sua infelicità: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 31 gennaio 2022

Katie e Carter si troveranno a condividere segreti che mai avrebbero pensato di raccontare. E se il Walton riferirà alla sua amica di essere molto triste per l'addio di Quinn, che considerava ormai la donna della sua vita, la Logan confiderà all'avvocato di sentirsi vuota e triste. Gli rivelerà di soffrire ancora per la fine del suo matrimonio con Bill e di essere ancora molto provata dal continuo tira e molla con il suo ex, a causa di sua sorella. La donna confesserà di non aver mai voluto che la sua vita sentimentale fosse una tale sofferenza ma di avere ancora speranza di trovare la persona giusta che possa amarla come si deve. E augurerà a Carter che gli succeda esattamente la stessa cosa.

Beautiful Anticipazioni: Bill chiede aiuto a Brooke

Katie e Carter si lasceranno andare a grandi confidenze e mentre loro due passeranno dei momenti molto intimi insieme, Bill continuerà a pensare un modo per riconquistare la sua ex moglie. Lo Spencer ha tentato in tutti i modi di convincere la Logan a dargli un'altra possibilità ma ha ricevuto un secco no, senza possibilità di poter controbattere. Ma Bill Spencer non è uno che si arrende e deciderà di passare al contrattacco. Troverà infatti un asso nella manica, sicuro che con questa azione centrerà il suo obiettivo. Si presenterà alla Forrester Creations per parlare con Brooke e chiederle di intercedere per lui con sua sorella e convincerla che dare una nuova chance al loro matrimonio sia la cosa giusta da fare. Ma Brooke accetterà di dargli una mano?

