Beautiful Anticipazioni 27 maggio 2023: Thorne, Nick, Bill, Ridge ed Eric tornano da Brooke... ma è solo un sogno

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke riceverà in sogno la visita di Nick, Bill, Thorne, Eric e Ridge.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 27 maggio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke farà un bellissimo sogno. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, dopo una cena con sua figlia, si addormenterà sul divano e sognerà di ricevere la visita di tutti gli uomini della sua vita, Ridge compreso. Al risveglio aprirà davvero la porta a Eric, che le assicurerà di starle vicino e le dirà di essere convinto al 100% che lei e suo figlio siano destinati a stare insieme per sempre. Intanto Steffy continuerà a voler indagare a fondo sulla questione Thomas/Sheila e Finn le darà il giusto sostegno.

Beautiful Anticipazioni: Hope porta a cena Brooke per darle il suo sostegno in una serata particolare

Brooke lo ha ammesso dopo tanti anni. Stephanie ha sempre avuto ragione su di lei e con questo pensiero, la Logan ha giurato di migliorare il suo comportamento. La bionda è però convinta che questa volta qualcuno l'abbia sabotata e che, in parte, la colpa della sbronza non sia la sua. Hope e Liam hanno cercato di rincuorarla e la piccola Logan le rimarrà accanto anche per tutta la serata, particolare, che la sua mamma sta affrontando. Sono infatti passati 35 anni da quando ha conosciuto per la prima volta i Forrester. Per Brooke sarà una giornata molto importante e passarla lontano da Ridge le farà molto male.

Anticipazioni Beautiful: 35 anni in un sogno. Thorne, Nick, Bill, Eric e Ridge tornando da Brooke

Hope riuscirà a far sentire meno sola sua madre invitandola a cena fuori. Ritornata a casa, Brooke si addormenterà sul divano e comincerà a ricevere, in sogno, la visita di tutti gli uomini della sua vita. Thorne, Nick, Bill, Eric e persino Ridge, le si presenteranno davanti per dimostrarle il loro amore e per dirle di essere grati di averla conosciuta. Tutti cercheranno di infonderle coraggio e la inviteranno a non mollare, nonostante il brutto periodo che sta vivendo. La Logan si sveglierà di soprassalto ma con il sorriso stampato sul viso. Sorriso che continuerà quando Eric busserà davvero alla sua porta, pronto a incoraggiarla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric incoraggia Brooke mentre Steffy...

Eric si presenterà a casa di Brooke per infonderle coraggio. Il Forrester senior ha parlato con suo figlio ed è certo che lui sia ancora innamorato di sua moglie. Per questo dirà alla nuora che non deve perdere le speranze e che tutto si sistemerà per il meglio. La Logan sarà molto grata al suocero e gli prometterà di non gettare la spugna con Ridge. Intanto Steffy continuerà a essere incoraggiata da Finn. Il bel dottore farebbe di tutto per farle tornare il sorriso ma non sarà facile calmare la bella Forrester, più che mai pronta a scoprire cosa stiano combinando Sheila e Thomas.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 maggio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.