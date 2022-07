Beautiful Anticipazioni 28 luglio 2022: Bill ferma Liam, "Non puoi costituirti. Perderai la tua famiglia!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 28 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Bill raggiungerà Liam e Hope allo chalet e scoprirà che suo figlio vuole costituirsi. Totalmente nel panico, gli urlerà di non uscire di casa e di non permettersi di costituirsi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: dopo la conversazione con Thomas e Wyatt e dopo una telefonata allarmante con Liam, Bill si convince a raggiungere Liam allo chalet. Il magnate ha mangiato la foglia e ha capito che suo figlio ha raccontato tutto a Hope. Per questo deve correre più veloce della luce, per impedire che possa commettere qualche stupido errore. Lo Spencer arriva a casa dei due ragazzi e scopre che sia Liam che Hope sono d'accordo per andare alla polizia. Furioso come non mai, Bill intimerà al figlio di cambiare idea. Se andrà a costituirsi la sua vita sarà finita. Cosa deciderà di fare lo Spencer Junior? Darà retta al padre o seguirà il suo istinto, guidato dai suoi sensi di colpa?

Anticipazioni Beautiful: Liam deciso a costituirsi

Hope ha preso una decisione. Sosterrà Liam in questo difficile momento, qualunque sia il loro futuro. La Logan si è convinta che suo marito sia innocente e che andare alla polizia per costituirsi sia la giusta decisione. Liam concorda con lei ed è pronto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i due ragazzi vorranno a raggiungere insieme la centrale e raccontare tutto a Baker. Ma riusciranno a farlo? Purtroppo per loro, Bill busserà alla loro porta, prima che possano uscire da casa.

Bill ferma Liam e Hope in Beautiful Anticipazioni 28 luglio 2022

Bill è molto preoccupato. Dopo aver parlato con Thomas – con cui c'è stata una violenta discussione – e successivamente con Wyatt, lo Spencer ha chiamato Liam per accertarsi che vada tutto bene. La telefonata con suo figlio l'ha messo in allarme: il suo primogenito ha sicuramente raccontato tutto a Hope. Bill non può permettere che tutti i suoi sacrifici siano resi vani e decide di correre allo chalet, per sincerarsi di persona dei fatti. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che arrivato a casa di suo figlio, si renderà conto che Hope è stata messa al corrente di tutto e che ha consigliato al marito di costituirsi. Furioso per la scelta dei due ragazzi, Bill imporrà a entrambi il silenzio. Non dovranno in alcun modo dire nulla a nessuno. Devono tacere!

Beautiful Anticipazioni: Bill chiede a Liam e Hope 24h per pensare

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Bill chiederà a Liam e Hope di non correre alla polizia e di tenere la bocca chiusa. I due ragazzi cercheranno di convincerlo che costituirsi sia l'unica giusta soluzione ai loro problemi e che nessuno di loro può vivere sereno con questa grave colpa che grava sulle loro spalle. Bill chiederà loro di rifletterci ancora 24h, convinto che un'altra giornata di passione, li spingerà a cambiare idea e a insabbiare – come ha fatto lui sino a ora – l'omicidio di Vinny. Intato Zoe continua a ringraziare Quinn per quello che ha fatto per lei e Carter. Grazie a lei, loro due sono tornati insieme.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 luglio 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.