Beautiful Anticipazioni 27 dicembre 2022: Paris capitola. Thomas ha vinto e Zende deve stare attento!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Paris accetterà la proposta di Thomas di diventare la sua coinquilina. Intanto Quinn continuerà a dire a Carter che tra loro è finita ma il Walton non si rassegna.

Paris dice di sì a Thomas. È quello che le Anticipazioni di Beautiful ci dicono che succederà nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 27 dicembre 2022 alle ore 13.45. Nell'episodio, Paris accetterà di condividere l'appartamento con Thomas ma non prima di essersi assicurata che per Zende non sia un problema. Il giovane Forrester, nonostante non ne sia entusiasta, rassicurerà la fidanzata poi la informerà di aver organizzato una serata molto speciale per loro. Intanto Quinn, arrivata al loft di Carter, continuerà a spiegargli che loro due non possono più stare insieme. “Ordini” di Eric!

Paris accetta di vivere insieme a Thomas: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 dicembre 2022

Paris ha ricevuto una proposta indecente da parte di Thomas. Il ragazzo, scoperto che l'acquisto della nuova casa non è andato a buon fine, è costretto a rimanere nel suo vecchio appartamento. Il Forrester non vuole però che la Buckingham rinunci ad avere un posto tutto suo e le ha quindi proposto di dividere l'appartamento e di diventare la sua coinquilina. Paris ha tentennato ma dopo averne parlato con Zende, ha deciso di accettare questa soluzione, felice di aver finalmente trovato un luogo dove poter stare senza dover fare le valigie da un momento all'altro.

Anticipazioni Beautiful: Zende è in pericolo?

La scelta di Paris di trasferirsi a casa di Thomas ha lasciato perplesso Zende. Il ragazzo non si è opposto alla decisione della fidanzata e vuole fidarsi di suo cugino, nonostante sappia come si è comportato con Zoe. Il giovane Forrester cercherà di scacciare i brutti pensieri e si concentrerà sulla serata romantica che ha organizzato per loro. Zende e Paris passeranno la loro prima notte insieme e sanciranno definitivamente la loro unione. Ma mentre i due piccioncini staranno insieme, Thomas continuerà a essere ossessionato dal pensiero della Buckingham, che sembra essergli entrata nella testa.

Beautiful Anticipazioni: Quinn lascia Carter

Quinn è tornata da Carter ma stavolta con una brutta notizia da dargli. La Fuller ha dovuto comunicargli che Eric ha cambiato idea e le ha chiesto di rompere la sua relazione con lui. Il Walton rimarrà di sasso e confesserà alla sua amata di non volersi separare da lei. Quinn però sarà decisa a darci un taglio e gli dirà di aver scelto suo marito e di non voler in alcun modo tradire la sua fiducia, non più. Il loro ultimo incontro riserverà però una sorpresa: un'ultima richiesta disperata.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.