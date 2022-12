Beautiful Anticipazioni 23 dicembre 2022: Una proposta "indecente" per Paris!

Anticipazioni TV

Thomas fa una proposta interessante a Paris: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 dicembre 2022

Thomas ha promesso a Paris di affittarle il suo appartamento ma i piani del Forrester devono esser rivisti. Il ragazzo ha scoperto che l'acquisto della sua nuova casa non può andare in porto e non gli sarà quindi possibile trasferirsi. La bella Buckingham rischia quindi di non poter lasciare casa della sua amica a meno che non accetti una controproposta. Nella puntata di Beautiful del 23 dicembre 2022, Thomas offrirà a Paris un'alternativa per risolvere i problemi di entrambi: vivere insieme. Il figlio di Ridge le dirà di essere disposto a dividere il suo alloggio con lei e non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Thomas è stregato da Paris e rischia, avvicinandosi così a lei, di combinare un altro dei suoi pasticci. Tanto più che la sorella di Zoe ha intrapreso una relazione con Zende, suo cugino. Come andrà a finire?

Anticipazioni Beautiful: Katie torna da Eric

Katie è ancora molto in ansia per Eric e non riesce proprio a calmarsi. La Logan sta cercando di non pensare allo strano triangolo amoroso che si è creato tra il Forrester, sua moglie e Carter e non si capacita di come il suo amico possa aver permesso tutto ciò. Per questo tornerà da lui, per parlargli di nuovo apertamente. Una volta che sarà faccia a faccia con lui, Katie tornerà a ribadirgli di non essere d'accordo con le sue scelte e di aver paura che abbia preso certe decisioni, spinto soltanto dal suo desiderio di non rimanere solo. Eric continuerà a ribadire di essere convinto di aver fatto bene ma in cuor suo inizierà a farsi largo l'idea che suo figlio non abbia poi tutti i torti.

Beautiful Anticipazioni: I dubbi di Eric

Katie riferirà a Eric di essere convinta che lui abbia agito solo per non trovarsi solo e che i suoi problemi sessuali derivino dalla poca fiducia che ha nei confronti di sua moglie. E queste parole, anche se non sembrerà, faranno breccia nel cuore del Forrester. Dopo l'ennesimo confronto con la sorella di Brooke, il designer inizierà a pensare di dover tornare sui suoi passi. E appena Quinn tornerà a casa dall'ufficio, le chiederà di fare per lui quello che avrebbe dovuto essere fatto in passato: chiudere definitivamente con Carter.

