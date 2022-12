Beautiful Anticipazioni dal 27 al 31 dicembre 2022: Carter mollato in tronco da Quinn. Meno male che c'è Katie!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 27 al 31 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 26 al 31 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 26 dicembre 2022

Lunedì 26 dicembre 2022 la Soap non va in onda. Al suo posto il Film L'amore non va in vacanza.

Puntata in onda Martedì 27 dicembre 2022

Thomas ha informato Paris che l'acquisto della sua nuova casa non è andato in porto. Non potrà quindi lasciarle il suo appartamento. Il Forrester le ha però proposto di dividerlo e la ragazza, dopo essersi assicurata che per Zende non sia un problema, decide di accettare. Intanto Quinn si reca da Carter per comunicargli la nuova decisione di Eric: i due devono lasciarsi. Per il Walton è un shock. L'avvocato tenta di tutto per convincere la Fuller a non rinunciare al loro amore e le propone di fuggire insieme a lui.

Puntata in onda Mercoledì 28 dicembre 2022

Carter non ha intenzione di rinunciare a Quinn e le ribadisce quanto la ama. I suoi sentimenti sono talmente forti da spingerlo a chiederle di fuggire con lui. Ma la Fuller vuole rimanere accanto al marito e declina l'offerta, lasciando il loft senza continuare il discorso. Carter è distrutto. Intanto Bill torna alla carica con Katie. Lo Spencer vorrebbe ricucire i rapporti con lei e le dice di essere una persona totalmente diversa da quella che era prima. Ma la Logan non intende concedergli altre chance.

Puntata in onda Giovedì 29 dicembre 2022

Zende ha accettato che Paris viva insieme a Thomas anche se è ancora piuttosto perplesso. Il giovane Forrester però vuole fidarsi di suo cugino e cerca di distrarsi passando più tempo possibile con la sua fidanzata. Tra lui e la Buckingham le cose sembrano andare sempre meglio, tanto che i due piccioncini si concedono una serata romantica, in cui fanno l'amore per la prima volta. Intanto al loft di Carter è arrivata Katie. Tra i due sfortunati in amore c'è un confronto serrato, che li porta prima a scontrarsi e poi a confidarsi l'uno con l'altra.

Puntata in onda Venerdì 30 dicembre 2022

Tra Carter e Katie c'è un dolce momento di confessioni. Il Walton rivela alla Logan di essersi innamorato di Quinn e di aver sperato che lei fosse la donna giusta per lui. Il ragazzo le confessa anche di sentirsi molto triste e solo; vorrebbe una persona che lo amasse incondizionatamente. Questi sentimenti sono condivisi da Katie, che soffre ancora per colpa di Bill. Intanto lo Spencer è deciso più che mai a riconquistare la sua ex e pensa di chiedere aiuto a qualcuno di molto influente per la piccola Logan. Hope si presenta a casa di Thomas e scopre che Paris si è trasferita a vivere con lui. Il Forrester si affretta a rivelarle che tra lui e la ragazza non c'è niente se non una grande stima.

Puntata in onda Sabato 31 dicembre 2022

Zende e Paris si lasciano andare a una notte d'amore, la prima nella loro relazione. I due ragazzi sono felicissimi. Intanto Donna rivela alle sorelle di essere ancora innamorata di Eric ma di non volerlo in alcun modo turbare con questa notizia. Katie invece confessa di essersi confrontata con Carter e di aver scoperto di avere molto cose in comune con lui. Brooke e Donna cominciano a fantasticare.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.