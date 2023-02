Maurizio Costanzo è morto, si è spento uno dei pilastri della tv italiana

Gossip TV

Pochi minuti fa è stata confermato il decesso del giornalista Maurizio Costanzo, morto a Roma, oggi. Il giornalista aveva 84 anni.

Ci sono volti che associamo al mondo televisivo, perché ne incarnano lo spirito nella loro essenza più profonda: Maurizio Costanzo era uno di quei volti. Arriva ora, come un fulmine a ciel sereno, la notizia della sua morte, avvenuta a Roma, a 84 anni. Ad annunciare la morte del giornalista, un comunicato del suo ufficio stampa.

Maurizio Costanzo: una vita al servizio del giornalismo

Giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, Maurizio Costanzo è stato un geniale innovatore della televisione italiana: attraverso i suoi programmi ha portato in tv un nuovo modo di fare televisione, con Bontà loro ha portato il format del talk show in Italia, alla fine degli anni '70 in Rai. Lancia Buona Domenica su Canale 5 nel 1999, ma è con il Maurizio Costanzo Show, il suo salotto televisivo, trasmesso ininterrottamente dal 1982 al 2009 - e poi ripreso nel 2015 - sulle reti Mediaset che il pubblico lo consacra.

Un autentico pilastro della tv italiana, merito della sua ironia, delle sue domande acute e senza filtri. Lancia personaggi diventati famosi, come Vittorio Sgarbi, Luciano De Crescenzo, Valerio Mastandrea, Enzo Iacchetti e molti altri. Crea il personaggio di Fracchia, interpretato da Paolo Villaggio, firma numerose commedie e collabora con alcuni dei più importanti registi del panorama italiano.

La notizia della sua dipartita ha scosso l'Italia: a darne notizia è stato il suo ufficio stampa, dalla clinica romana Paideia dove era stato ricoverato qualche giorno fa e dove la moglie, Maria De Filippi, non lo ha mai abbandonato. Con De Filippi è stato sposato dal 1995, dopo tre matrimoni falliti alle spalle: nel 1963 con Lori Sammartino, poi 10 anni più tardi con Flavinia Morandi (da cui ha i figli Saverio Costanzo e Camilla Costanzo), poi ancora la lunga relazione con Simona Izzo e infine il matrimonio con Marta Flavi.

Ma è con Maria De Filippi che il giornalista ha davvero trovato l'amore: un'unione basata non solo sull'amore, ma anche sul rispetto reciproco, anche dal punto di vista professionale. Proprio con lei scampa all'attentato di Cosa Nostra per il suo impegno nella lotta alla mafia. Nel 2002, la coppia ha preso in affido un bambino, Gabriele, poi adottato nel 2004.