Beautiful Anticipazioni 25 aprile 2023: Ridge e Deacon fanno a pugni. Brooke interviene e difende lo Sharpe!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge e Deacon si prenderanno a calci, pugni e colpi di scopa. Brooke interverrà ma il suo arrivo farà infuriare ancora di più il Forrester. Intanto Sheila tornerà da Taylor.

Nella puntata di Beautiful in onda il 25 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge e Deacon si batteranno senza esclusione di colpi. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Forrester e lo Sharpe cominceranno una lotta spietata, fatta di calci, pugni e colpi di scopa. I due uomini, dopo essersi trattenuti per troppo tempo, daranno sfogo alla loro rivalità e alla loro ira, con grandissima violenza. Solo l'arrivo di Brooke eviterà il peggio anche se la Logan finirà per far infuriare ancora di più lo stilista. Intanto Taylor riceverà una nuova visita da parte di Sheila. La Carter arriverà da lei dopo aver saputo da Deacon della notte passata con Brooke. La malefica rossa farà i complimenti alla Hayes per essere una donna corretta e compassionevole e le augurerà di tornare presto tra le braccia del suo ex marito.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Deacon si prendono a calci, pugni e colpi di scopa

Ridge vuole vendetta ed è deciso a prendersela. Per questo motivo ha raggiunto Deacon a Il Giardino. I due hanno cominciato ad attaccarsi senza esclusione di colpi e la loro poco pacifica conversazione, si è trasformata molto velocemente in una rissa. Urlandosi contro i peggiori insulti, lo Sharpe e il Forrester se ne daranno di santa ragione, non escludendo calci, pugni e colpi di scopa. Voleranno offese di ogni genere e scateneranno l'uno contro l'altro tutto il risentimento e la rabbia, tenuti per tutto questo tempo. Le cose degenereranno talmente tanto da portarli a farsi male veramente e a rischiare di arrivare a fare di peggio. Per fortuna arriverà Brooke, che riuscirà a fermarli.

Beautiful Anticipazioni: Brooke interrompe la rissa tra Ridge e Brooke ma...

Dopo essere stata aggredita e umiliata da Taylor, Brooke deciderà di andare a cercare Ridge. Il suo sesto senso la porterà a Il Giardino e arriverà nel momento più adatto, riuscendo a fermare il Forrester e lo Sharpe, prima che uno dei due si faccia veramente male. L'intervento della Logan sarà provvidenziale ma farà infuriare moltissimo lo stilista. Brooke infatti, appena arrivata, si getterà su Deacon, proteggendolo, difendendolo e assumendosi lei sola le colpe. Sarà un gesto che le costerà molto caro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila augura a Taylor di tornare con Ridge

Taylor sarà molto pensierosa. La Hayes vorrebbe sapere subito cosa succederà tra Brooke e Ridge, dopo la scoperta del tradimento della Logan. La dottoressa spera che il suo ex marito non si lasci impietosire dalla moglie e che capisca che è ora di cercare la felicità, quella vera. Il flusso dei suoi pensieri sarà interrotto da Sheila. La Carter, messa al corrente da Deacon di quello che è davvero successo la notte di Capodanno, busserà alla porta dello studio di Taylor per parlare con lei della sua rivale e dello Sharpe. La donna le dirà di essere dalla sua parte e di fare il tifo per lei e le ribadirà di essere convinta che sia lei la donna giusta per Ridge. La psichiatra sarà stupita dalle sue parole e anche un po' spaventata dalla felicità che Sheila dimostrerà davanti al fallimento di Brooke ma si limiterà a ringraziarla per il sostegno. Non potrà ovviamente, ancora, sapere che la malefica rossa è in parte responsabile di quanto successo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.