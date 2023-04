Beautiful Anticipazioni dal 17 al 23 aprile 2023: Taylor rivela a Ridge che Brooke è una traditrice ma lui non le crede!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 17 al 23 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 17 al 23 aprile 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa: Steffy e Thomas rivelano a Taylor del tradimento di Ridge e sperano che ora la loro mamma convinca il Forrester a lasciare Brooke e a tornare con loro. Intanto la Logan comunica a Hope di voler dire la verità a suo marito. Purtroppo per lei non far in tempo. Lo stilista scoprirà tutto dalla Hayes ma non vorrà credere alle sue parole. Per averne certezza affronterà personalmente la sua consorte, che non potrà che confermare quanto detto dalla sua rivale. Per Ridge sarà uno shock mentre Sheila sarà felice di sapere che il suo piano ha funzionato alla grande. Carter invece chiuderà la sua relazione con Paris.

Puntata in onda Lunedì 17 aprile 2023

Preoccupato che le minacce di Grace mettano a rischio non solo la sua carriera ma anche quella di Paris, Carter decide di chiudere il suo rapporto con la ragazza. Il Walton rivela alla ragazza di non voler complicare la sua situazione con Zende e di aver paura che i Forrester non capiranno il loro rapporto, condizionati da quello che è successo con Quinn. Intanto Steffy e Thomas, ora al corrente di quello che è successo a casa di Brooke, decidono di raccontare tutto a Taylor.

Puntata in onda Martedì 18 aprile 2023

Steffy e Thomas raccontano a Taylor del tradimento di Brooke e di come sono venuti a saperlo. I due ragazzi, visto che le cose stanno così, spingono la madre a farsi di nuovo avanti con il loro papà e riformare insieme una famiglia. Cosa deciderà di fare la Hayes ora? Intanto Ridge, dopo una nuova seduta dagli alcolisti anonimi, continua a sostenere Brooke, ignaro della verità. Tra Carter e Paris invece le cose non sembrano andare bene. Il Walton ribadisce alla ragazza di voler troncare la loro relazione, poi rassicura Grace di averle dato retta.

Puntata in onda Mercoledì 19 aprile 2023

Sheila raggiunge Finn in ospedale e spera che Taylor metta una buona parola per lei. Qualche ora dopo, Steffy informa il marito di quanto successo e sprona sua madre a parlare con Ridge. La Hayes decide di intervenire, per non permettere che Brooke menta ancora al marito e di rivelare lei personalmente la verità all'ex. Intanto il Forrester ribadisce alla moglie quanto sia fiero di lei e della sua lotta contro l'alcol. I due vengono raggiunti da Hope e lo stilista deve lasciare la casa, dopo una telefonata.

Puntata in onda Giovedì 20 aprile 2023

Brooke e Hope rimangono sole e la Logan senior confida alla figlia di avere intenzione di rivelare tutto a Ridge. Peccato però che il Forrester sia già in arrivo alla casa sulla scogliera, dove lo sta aspettando Taylor, per rivelargli cosa è successo davvero la notte di Capodanno. Steffy invece decide di affrontare la matrigna faccia a faccia e di prendersi una piccola vendetta personale mentre Sheila vuole sapere da Deacon cosa gli abbia detto il Forrester e perché ci fosse più tensione del solito tra i due.

Puntata in onda Venerdì 21 aprile 2023

Steffy è furiosa contro Brooke e l'attacca senza esclusione di colpi, così come Sheila continua a pungolare Deacon dopo che lo Sharpe si lascia sfuggire qualcosa in più riguardo al suo confronto con Ridge. Intanto Taylor scopre che Brooke si è ubriacata la notte di Capodanno e si appresta a dire all'ex marito che non è tutto quello che è capitato quella sera. Hope invece rivela a Liam della decisione della madre di dire tutto a Ridge.

Puntata in onda Sabato 22 aprile 2023

Liam non è per nulla convinto che l'idea della suocera sia buona e teme che la situazione possa precipitare. Della sua stessa opinione è Deacon, che raggiungerà i ragazzi allo chalet proprio durante la loro conversazione. Lo Sharpe si è liberato a fatica di Sheila, sempre più curiosa. Brooke continua a tener testa a Steffy mentre Taylor trova a fatica il coraggio di rivelare a Ridge che sua moglie lo ha tradito. Il Forrester non vuole crederle e lei lo spinge a chiederlo direttamente a sua moglie, che intanto gli ha mandato un messaggio pregandolo di tornare a casa il prima possibile, per parlare di una cosa molto importante. Lo stilista, sconvolto, arriverà a casa, poco dopo che Steffy se ne sarà andata.

Puntata in onda Domenica 23 aprile 2023

Taylor rimane sola dopo che Ridge se n'è andato e si rammarica che lui non le abbia creduto. Steffy arriva a casa e cerca di rincuorare la madre. A lei si unisce anche Thomas e i due ragazzi riflettono sulla ricaduta di Brooke e su come la Logan riesca sempre a rovinare le cose e a far del male al loro padre. I fratelli sperano che ora le cose si chiariscano una volta per tutte. Intanto tra Brooke e Ridge c'è il delirio. La Logan confessa al marito tutta la verità e nega che Deacon possa averla drogata, mettendole qualcosa nel suo bicchiere. La bionda si assume le sue colpe e dice che quando beve, perde il controllo. Ridge è però convinto che a guastare le cose tra loro e a renderla una persona diversa sia lo Sharpe in persona. Intanto il padre di Hope viene raggiunto da Sheila, a cui racconta di aver passato la notte con Brooke e di averla baciata. La Carter sorride con gioia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.