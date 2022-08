Beautiful Anticipazioni 23 agosto 2022: Quinn e Carter in pericolo. Paris deve tenere la bocca chiusa!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5, Quinn e Carter temono che Paris confessi tutti. La cerimonia dei voti nuziali è in pericolo?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap in onda alle 13.45 su Canale5: Quinn ha convinto Eric a rinnovare i loro voti nuziali e il Forrester ha chiesto a Carter di fare da officiante. La Fuller è rimasta piuttosto spiazzata da questa richiesta ma soprattutto non ha accettato che il Walton abbia detto sì. La situazione rischia di sfuggire di mano ai due amanti. Non solo Brooke ha dichiarato nuovamente guerra alla signora Forrester ma Paris continua a conoscere una verità che potrebbe distruggere la felicità di tutti. Carter e Quinn, ora che tutto potrebbe tornare alla normalità, dovranno accettarsi che la ragazza non riveli nulla alla sorella, fortunatamente ora in viaggio per lavoro. Ma riusciranno a cavarsela?

Anticipazioni Beautiful: Quinn ed Eric si risposeranno

Quinn sembra finalmente aver ottenuto quello che vuole. La Fuller, dopo aver fatto pace con il marito, gli ha chiesto di rinnovare i loro voti e di suggellare il loro amore con una bella e romantica cerimonia. Eric ha accettato di accontentarla. Del resto le deve qualcosa anche lui, dopo averla trattata con freddezza. Peccato che il Forrester non sappia che la sua amata mogliettina lo ha pugnalato alle spalle, trovando consolazione nelle braccia di un altro uomo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che proprio l'occasione del rinnovo dei voti comincerà a mettere sulle spine Quinn e Carter. Il Walton, suo malgrado, sarà coinvolto nella cosa in prima persona e questo scatenerà nei due amanti una grande preoccupazione: riusciranno a mantenere il sangue freddo?

Paris fa paura. Carter e Quinn in ansia in Beautiful Anticipazioni 23 agosto 2022

Carter ha detto sì a Eric e officerà la cerimonia di rinnovo dei voti. Questo l'ha messo però in una situazione piuttosto scomoda. Quinn non è stata per nulla felice che il Walton abbia accettato la proposta del marito e avrebbe voluto che il ragazzo si facesse da parte, almeno per non alimentare altre situazioni scomode. E le sue paure si realizzeranno. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Paris, una volta scoperto della novità, tornerà a tormentare Carter. La ragazza si presenterà davanti al COO e gli dirà di essere piuttosto sorpresa che abbia deciso di celebrare l'unione tra la donna con cui è andato a letto e suo marito tradito. La Buckingham picchierà duro, dicendogli che non crede che lui sia un uomo da una botta e via e ci deve essere qualche sentimento nascosto tra lui e la signora Forrester. Poi tornerà a minacciare di raccontare tutto a Zoe, appena la sorella tornerà a Los Angeles.

Beautiful Anticipazioni: Quinn preoccupata. Eric potrebbe scoprire tutta la verità

Paris è minacciosa e Quinn e Carter possono solo ringraziare che Zoe sia fuori città per un viaggio di lavoro. La ragazza non dirà ancora nulla alla sorella e i voti nuziali sembrano essere salvi. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn continuerà comunque a temere che le cose le sfuggano di mano e questo darà a Shauna un assist per capire se la sua amica è davvero così interessata a salvare il suo matrimonio o se provi qualcosa per Carter. La risposta della Fuller non la convincerà del tutto. Intanto continua a consumarsi un'altra tragedia, quella degli Spencer. Bill è in ansia e non sa davvero perché Justin ci stia mettendo così tanto a farlo uscire di prigione. Il magnate continua ad aver fiducia nel suo braccio destro ma non sa quanto si sbaglia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.