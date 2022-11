Beautiful Anticipazioni 22 novembre 2022: Eric umilia Carter, "Stai al tuo posto. Quinn sarà sempre mia moglie!"

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Eric mette in chiaro con Carter che anche se Quinn va a letto con lui, lei rimarrà sempre sua moglie e questo non cambierà mai.

Per Eric non è un buon momento. Lo stilista sta vivendo un momento molto complicato e si chiede se abbia fatto o meno la scelta giusta. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della soap americana, in onda il 22 novembre 2022 alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester si affretterà a chiarire alcuni punti della sua bizzarra strategia per salvare il suo matrimonio. Affronterà Carter dicendogli di aver acconsentito che lui e sua moglie vadano a letto insieme, per evitare che Quinn debba rinunciare alla vita sessuale ma di non aver alcuna intenzione di fare un passo indietro come marito. La Fuller è e sarà sempre la signora Forrester e il Walton non potrà avanzare alcun tipo di desiderio oltre a quello già realizzato per volere di Eric. Le cose dovranno rimanere esattamente così, non sono ammessi cambiamenti.

Anticipazioni Beautiful: Eric in crisi. Brooke e Ridge picchiano duro

Ridge e Brooke hanno fatto visita a Eric e hanno scoperto che Quinn, diversamente da quanto si aspettavano, non era a casa con suo marito. I due hanno trovato questa situazione molto strana; dato lo stato attuale delle cose, la Fuller avrebbe dovuto essere accanto al suo consorte e festeggiare con lui la loro ritrovata unione. Ma così non è stato ed è molto insolito. I due coniugi non hanno fatto mistero di essere molto preoccupati e hanno mandato Eric in crisi. Lo stilista si è affrettato a rassicurarli che tutto vada per il meglio e che Quinn è fuori di comune accordo. Non ci sono sotterfugi e niente piani malefici in corso. Ma la sua espressione ha comunque tradito una certa insofferenza che, come vedremo nella puntata del 22 novembre, porterà il capostipite della famiglia Forrester a fare un altro importante passo.

Eric gela Carter rivendicando Quinn, ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 novembre 2022

Eric ha deciso di non permettere a Quinn di sacrificarsi, rinunciando al sesso per lui. Per questo ha concesso a lei e a Carter di passare le notti insieme. Ma si tratta di un accordo che prevede solo l'andare a letto, non sono ammessi sentimenti diversi dal desiderio. Nella puntata di Beautiful del 22 novembre 2022, vedremo il Forrester mettere in chiaro questo punto con il Walton. Quinn è e sarà sempre la signora Forrester, sua moglie, e niente cambierà questo particolare. Lui potrà solo essere un amante focoso e nulla più, non sono ammesse eccezioni. Carter rimarrà sbigottito dal sentirsi pungolare e umiliare in questo modo ma se è questo il prezzo da pagare per stare con la sua amata, è disposto a pagarlo.

Beautiful Anticipazioni: Eric sta per essere scoperto

Le Anticipazioni di Beautiful ci hanno già rivelato che Katie è in ansia per Eric. La Logan ha capito che il Forrester nasconde qualcosa e teme che la decisione presa con Quinn sia dovuta al suo desiderio di non rimanere solo. La sorella di Brooke è molto vicina alla verità e vi si avvicinerà sempre più nel corso di queste puntate, dove la vedremo passare del tempo con il Forrester e guadagnare sempre di più la sua fiducia. Eric riuscirà a confessarle la sua impotenza?

