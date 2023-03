Beautiful Anticipazioni 22 marzo 2023: Brooke non vuole più vedere Deacon. Hope è senza parole

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che dopo aver imposto il silenzio a Deacon, Brooke rivelerà di non voler più accogliere lo Sharpe in casa sua.

Nella puntata di Beautiful in onda il 22 marzo 2023 alle ore 16.05 su Canale5, le cose per Brooke precipiteranno senza controllo. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Logan avrà preso la decisione di non rivelare a Ridge quanto successo con Deacon. La bionda vorrà mantenere questo segreto con tutti, sua figlia compresa. La bionda dirà chiaramente a Hope di non avere intenzione di accogliere di nuovo lo Sharpe a casa sua e lascerà la ragazza senza parole e preoccupata che Ridge possa aver convinto sua madre a cambiare idea. Ma la verità è ben altra.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a mantenere il segreto con Ridge

Brooke ha baciato Deacon durante la notte di Capodanno. La Logan ha imposto il silenzio a Deacon, non ancora pronta a rivelare a Ridge quanto successo. Brooke è stata però incastrata, senza neanche saperlo. Douglas ha rivelato a Liam di aver visto la nonna mentre baciava Babbo Natale. Lo Spencer non ha dato peso alle parole del bambino ma, come già successo in passato, il piccolo Forrester potrebbe essere la chiave di volta per scoprire una verità che di certo non piacerà a Ridge. Per il momento il segreto di Brooke e Deacon è al sicuro ma qualche sospetto comincerà a farsi largo nella mente di Hope, quando sua madre le confesserà di aver preso una strana decisione.

Beautiful Anticipazioni: Brooke rivela a Hope di non voler più vedere Deacon a casa sua

Hope sarà molto felice che le cose tra lei e suo padre stiano andando bene. La ragazza è fiera di come si stia evolvendo la situazione anche con Liam, che ha appena avuto una conversazione pacifica con Deacon. Ma per la piccola Logan ci saranno brutte sorprese. Tornata a casa della madre per raccontarle di come suo marito si sia comportato con lo Sharpe, la ragazza scoprirà con stupore che la sua mamma ha cambiato idea. Brooke le rivelerà di non voler sentire parlare del suo ex e di non volerlo più vedere a casa sua. Hope sgranerà gli occhi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope insospettita. Cosa è successo tra Brooke e Deacon?

Brooke rivelerà a Hope di non voler più vedere suo padre e di non volerlo più accogliere a casa sua. La piccola Logan rimarrà senza parole e comincerà a pensare che sua madre sia stata costretta a cambiare idea da Ridge. Brooke si affretterà però a negare tutto e a dirle che suo marito non c'entra nulla e che l'idea è solo e soltanto sua. Hope non crederà a una parola e, in lacrime, cercherà di capire cosa sia successo tra i suoi genitori. Cosa ha combinato Deacon – o Ridge – dopo che lei e Liam se ne sono andati dalla festa di Capodanno a casa Forrester?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.